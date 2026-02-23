Estos son los 10 quioscos de autoservicio que agregó NCDMV

Raleigh, NC.- La División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV) anunció la expansión de sus populares quioscos de autoservicio a más supermercados en las áreas de Raleigh, Charlotte y Fayetteville. Esta iniciativa se basa en el exitoso programa piloto lanzado hace dos años y busca brindar mayor comodidad y acceso a servicios esenciales para vehículos motorizados a los residentes de Carolina del Norte.

Desde que comenzó el programa piloto de quioscos, se han completado casi 90.000 transacciones en estas ubicaciones convenientes, lo que demuestra una fuerte demanda de los clientes de opciones de servicio más rápidas fuera de la oficina.

Lee también: Quioscos del NCDMV agregan renovaciones de registro de vehículos

La expansión incluye la instalación de 10 nuevos quioscos en todo el estado, todos ya están instalados y en funcionamiento. Estos nuevos quioscos se instalaron en tiendas seleccionadas de Harris Teeter, Carlie C’s y Publix, y un quiosco adicional se ubicó en la Oficina de Licencias de Conducir de Charlotte Sur.

Tres nuevos quioscos en el condado Wake elevan el total a siete. El condado Mecklenburg cuenta con cinco nuevos quioscos, sumando un total de nueve. El condado Cumberland añade dos nuevos quioscos, sumando un total de tres, y se planea instalar un cuarto en el Centro de Apoyo al Soldado de la base en primavera.

Los quioscos de autoservicio permiten a los clientes completar transacciones comunes de forma rápida y sencilla, entre ellas:

Renovaciones y duplicados de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales

Renovaciones de matrículas de vehículos

Pago del impuesto predial sobre vehículos nuevos

Al finalizar, el quiosco imprime una licencia de conducir/identificación temporal (con foto) o una calcomanía de matrícula y tarjeta de registro. La mayoría de las transacciones tardan solo de 2 a 3 minutos si los clientes acuden preparados con la información necesaria, como su número de licencia/identificación o el aviso de renovación.

Lee también: Gastonia presenta nuevos quioscos de pago de facturas

El programa de quioscos es gratuito para el estado. El proveedor externo del NCDMV, Neumo, recibe una comisión de $4.95 por transacción. También se cobrará a los clientes una comisión del 2% por procesamiento de tarjetas.

El comisionado del NCDMV, Paul Tine, enfatizó los beneficios de esta asociación.

“Nos entusiasma esta colaboración para brindar un mayor acceso a nuestros servicios y atender a más clientes fuera de la oficina”, declaró el comisionado Paul Tine. “Al ubicar estos quioscos en supermercados convenientes, facilitamos que los habitantes de Carolina del Norte puedan atender sus necesidades rutinarias del DMV según sus horarios, lo que ayuda a reducir los tiempos de espera en nuestras oficinas y a mejorar el servicio al cliente en general”.

Finalmente, para obtener más información sobre las ubicaciones de los quioscos, incluido un mapa interactivo que muestra todas las ubicaciones, los servicios elegibles, los requisitos y las tarifas, visite la página de Quioscos de autoservicio en el sitio web de NCDMV.

Video: El BFA inaugura kiosko en Charlotte