DHS propone nueva norma para frenar solicitudes de asilo fraudulentas

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta de reglamentación destinada a desincentivar el uso del sistema de asilo como un medio para obtener permisos de trabajo de manera irregular.

Según portavoces de la agencia en un comunicado, indicaron que la medida busca frenar la saturación del sistema migratorio causada por aplicaciones sin mérito legal.

Detallaron que la administración actual enfatiza que el asilo es un recurso para quienes huyen de peligros reales y no un canal automático para la autorización de empleo, buscando así restaurar la integridad de los procesos de USCIS.

Actualmente, las solicitudes de autorización de empleo basadas en casos de asilo pendientes han alcanzado niveles históricos, superando los 1.4 millones de expedientes.

De la misma manera, señalaron que esta cifra es comparable a la población total del estado de New Hampshire, lo que ha generado una carga administrativa insostenible para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

En el comunicado señalaron que el gobierno sostiene que esta acumulación de casos heredada impide procesar con celeridad las peticiones legítimas, afectando directamente a los refugiados que realmente necesitan protección.

En este sentido, indicaron que de ser aprobada, la nueva norma endurecerá los requisitos de elegibilidad y los tiempos de espera para que los solicitantes puedan acceder al mercado laboral.

Señalaron que el objetivo principal es redirigir los recursos finitos de la agencia hacia la revisión exhaustiva de las solicitudes pendientes y la reducción del rezago acumulado.

Buscan que el sistema de asilo priorice a las personas vulnerables

Acotaron que con esta reestructuración, se espera que el sistema de asilo priorice a las personas en situaciones de vulnerabilidad extrema, eliminando los incentivos para presentar reclamos frívolos o fraudulentos.

Por último, señalaron que esta iniciativa se alinea con la Orden Ejecutiva 14159, denominada «Protección del Pueblo Americano contra la Invasión», impulsada por el presidente Trump.

Tras la publicación oficial del aviso en el Registro Federal, se abrirá un periodo de 60 días para comentarios públicos antes de que la regla sea finalizada. Las autoridades migratorias reiteran que estas acciones son fundamentales para fortalecer el escrutinio de los aplicantes y garantizar que las leyes de inmigración se cumplan con rigor.

