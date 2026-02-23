Condenado por amenazar de muerte a periodistas y políticos

Miami.- El Departamento de Justicia informó que un hombre se declaró culpable ante un tribunal federal por enviar múltiples comunicaciones interestatales amenazantes.

En el comunicado indicaron que el detenido fue identificado como Peter Daniel Ring, residente de Bell, Florida, de 31 años.

Al respecto, el fiscal federal para el Distrito Norte de Florida, John P. Heekin, anunció la resolución del caso. Subrayando que existe una política de tolerancia cero frente a amenazas criminales dirigidas contra individuos por su afiliación política o religiosa.

En el comunicado, se indicó que Ring admitió haber intimidado a diversas personas con la intención de causar lesiones físicas o la muerte entre mayo y septiembre de 2025.

Señalaron que la investigación del FBI comenzó en junio de 2025, tras una denuncia del diario The Washington Post sobre amenazas de muerte contra uno de sus reporteros. Aunque Ring fue contactado inicialmente por los agentes y se comprometió a detener su conducta, apenas dos meses después continuó publicando amenazas violentas en línea.

CASE UPDATE from @FBIJacksonville: Florida Man Pleads Guilty to Making Numerous Threats to Kill Newspaper Reporter, Muslims, and Politicians Court documents reveal that between May and September 2025, Peter Daniel Ring, 31, made threats to kill or cause physical injury to at… pic.twitter.com/hjhmEsTz5L — FBI (@FBI) February 23, 2026

Afectados varios religiosos y políticos

De la misma manera, señalaron que los objetivos del acusado incluyeron a ciudadanos de fe musulmana, miembros de la prensa y políticos prominentes. Sumando un total de al menos catorce víctimas identificadas durante el periodo de sus actividades delictivas.

En este sentido, señalaron que Ring enfrenta ahora una sentencia máxima de hasta 10 años de prisión federal. La audiencia de sentencia ha sido programada para el próximo 28 de abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Estados Unidos en Gainesville, bajo la supervisión del Juez Federal de Distrito Allen C. Winsor.

Por último, reiteraron que este proceso judicial se enmarca en la «Operación Take Back America», una iniciativa nacional que moviliza los recursos del Departamento de Justicia para combatir el crimen violento y la inmigración ilegal.

La Fiscalía Federal reiteró su compromiso de utilizar todas las herramientas legales disponibles para mantener la paz pública y procesar a quienes utilicen la violencia como herramienta de intimidación.

