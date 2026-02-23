Charlotte Checkers logra una victoria contra Syracuse Crunch

Charlotte, NC.- Los Charlotte Checkers (29-17-3-0) anotaron tres goles en el tercer período, logrando una victoria por 4-3 sobre los Syracuse Crunch (30-17-3-1) el sábado 21 de febrero por la noche en el Upstate Medical University Arena.

Nate Smith anotó su séptimo gol de la temporada para inaugurar el partido para Charlotte a los 12 minutos del primer periodo. Jack Studnicka robó el disco en la media tabla derecha y lo centró al área, donde Smith estaba completamente desmarcado.

Smith disparó por encima del brazo izquierdo del portero de Crunch, Ryan Fanti, dando a los Checkers su primera ventaja contra Syracuse este fin de semana.

En el segundo periodo, Matteo Pietroniro respondió para Syracuse a los 8:00 minutos. Kirill Gerasimyuk detuvo un penalti de Ethan Gauthier, manteniendo el empate de cara al último periodo.

MacKenzie Entwistle restableció la ventaja para Charlotte en el tercero, anotando su cuarto gol de la temporada a los 6:11. Robert Mastrosimone se unió al marcador, duplicando la ventaja de los Checkers a 3-1 con una gran jugada individual.

Dylan Duke anotó su 15.º gol en power play, líder de la AHL, para los Crunch, pero Smith encontró el arco vacío para culminar una sólida actuación de los visitantes.

Lucas Mercuri anotó para Syracuse. Gerasimyuk realizó 28 atajadas en 31 tiros, logrando su sexta victoria de la temporada. Charlotte tiene un récord de 2-1 en su actual gira de diez partidos y volverá a la acción el miércoles por la noche en Bridgeport para enfrentarse a los Islanders.

Con información de Charlotte Checkers

