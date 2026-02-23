Abatido «El Mencho» en operativo militar en México

Ciudad de México.- México atraviesa una jornada de caos y extrema violencia tras confirmarse el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de varios medios de comunicación se conoció que el capo de 59 años murió mientras era trasladado a la capital del país. Luego de un enfrentamiento con fuerzas federales en el municipio de Tapalpa.

Autoridades el operativo, que contó con el respaldo de inteligencia estratégica de Estados Unidos, dejó un saldo de siete presuntos criminales abatidos y dos detenciones importantes.

Al respecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detalló en sus redes sociales que “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México. En el que se eliminó a Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes. Un infame capo de la droga y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

“El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país. El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es. En este operativo, tres miembros adicionales del cártel fueron asesinados, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados” detalló.

Reiteró que “el presidente Trump ha sido muy claro: EE.UU. garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia”.

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

Por último, destacó que “la administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”.

Cárteles reaccionaron en diversos estados de México

Tras la caída del líder criminal se detonó una reacción violenta inmediata conocida como «narcobloqueos» en al menos 16 estados del país. Desde el sur de Jalisco hasta entidades del norte y centro como Tamaulipas y Guanajuato. Se reportaron incendios de vehículos, cierres de carreteras y ataques a comercios y sucursales bancarias.

Ante la magnitud de los disturbios, diversos gobiernos estatales activaron el «código rojo» y procedieron a suspender clases presenciales y eventos masivos para proteger a la ciudadanía.

Sheinbaum reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad

De la misma manera, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y el Ejército Mexicano, subrayando que la operación fue producto de una estrecha cooperación bilateral con Washington. Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por el capo, había clasificado recientemente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Conferencia de prensa matutina. Lunes 23 de febrero 2026https://t.co/Kk81qW1EZB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 23, 2026

La mandataria aseguró en su conferencia matutina que la situación ha comenzado a estabilizarse. No obstante, las alertas permanecen vigentes en regiones clave como Michoacán, Colima y Nayarit, donde se mantiene una vigilancia especial. El cuerpo de Oseguera Cervantes se encuentra bajo estricto resguardo en las instalaciones forenses de la Ciudad de México para realizar las pruebas periciales que confirmen oficialmente su identidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma. Las redes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

