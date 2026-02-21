Persecución de 16 millas termina con arresto y fianza de $50.000

Monroe, NC.- Un operativo policial de Union County Sheriff’s Office, Monroe, NC culminó con el arresto de un conductor que intentó evadir a las autoridades tras protagonizar una persecución a alta velocidad en la Autopista 74, a la altura de North Camden Street. El incidente se extendió por aproximadamente 16,6 millas dentro de Anson County y movilizó a varias unidades de seguridad.

Un ayudante de la Unidad S.A.F.E. detectó que el conductor no mantenía el control adecuado del carril y procedió a iniciar una parada de tránsito. Al activar las luces de emergencia, el vehículo aceleró y emprendió la huida. En lugar de detenerse, el conductor realizó un giro en U, atravesó la mediana de césped y regresó a la autopista 74 para continuar la evasión.

Durante la persecución, el sospechoso superó las 100 millas por hora, circuló en múltiples ocasiones por el carril contrario y lanzó objetos desde el vehículo, lo que incrementó el riesgo para otros conductores. Las maniobras obligaron a reforzar el operativo.

Agentes de la Oficina del Sheriff de Anson County se sumaron al seguimiento y lograron desplegar dispositivos de detención conocidos como palos de parada. La estrategia surtió efecto y el vehículo finalmente se detuvo sin que se reportaran heridos.

Las autoridades identificaron al conductor como Devonte Robinson. Los agentes observaron signos evidentes de incapacidad al momento del arresto. Posteriormente, trasladaron al detenido al Centro de Detención de Union County, donde ingresó sin que se registraran incidentes adicionales.

Un funcionario judicial revisó el caso y determinó inicialmente una fianza sin derecho a libertad debido a antecedentes previos. Más tarde, durante una comparecencia por videoconferencia, el tribunal estableció una fianza enmendada de 50.000 dólares. Robinson permanece bajo custodia.

El sheriff Eddie Cathey expresó respaldo a la actuación de sus ayudantes y destacó la coordinación con el condado vecino. Señaló que el equipo manejó la situación de manera profesional y priorizó la seguridad pública. Además, agradeció la colaboración de la Oficina del Sheriff de Anson County.

Cathey envió un mensaje directo a quienes intenten evadir a las autoridades: advirtió que cualquier persona que huya en Union County enfrentará persecución, arresto y posibles cargos adicionales, incluida la confiscación del vehículo. Subrayó que estas acciones solo agravan la situación legal y ponen en peligro a personas inocentes.

