Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación de homicidio en University City Division.

El lunes 9 de febrero, aproximadamente a las 12:33 a. m., los oficiales respondieron a un llamado de servicio por asalto con un arma mortal en la cuadra 3500 David Cox Road.

Al llegar, los agentes encontraron a una víctima, Michael Alexander, de 45 años de edad, quien aparentemente presentaba una herida de bala. El equipo médico lo trasladó a un hospital local con lesiones que ponían en peligro su vida. En el hospital, falleció a causa de sus heridas.

Como resultado de la investigación continua, los detectives de homicidios identificaron a Mehki Randle, de 19 años de edad, como sospechoso en relación con este caso y obtuvieron una orden de arresto.

El jueves 19 de febrero, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del CMPD y los oficiales de la División North Tryon localizaron y arrestaron a Randle.

Randle fue trasladado al Centro de Aplicación de la Ley (CEL) para ser interrogado por detectives de homicidios. Al concluir la entrevista, Randle quedó bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Randle está acusado de lo siguiente:

Asesinato

Robo con arma peligrosa

Secuestro en primer grado

Intento de robo con arma peligrosa

Conspiración para cometer delitos graves

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de su muerte y de esta detención.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Wallace es el detective principal asignado a este caso.

El público también puede dejar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260209-0033-01.

