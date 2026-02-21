Greensboro, NC.- Las autoridades de Greensboro ejecutaron esta semana dos operativos que derivaron en arrestos por delitos de alta gravedad, incluidos intento de asesinato y homicidio en primer grado. Ambos casos mantienen a los acusados bajo custodia en la cárcel del condado Guilford sin derecho a fianza.

El primer procedimiento tuvo lugar el jueves 19 de febrero, cuando agentes del Departamento de Policía de Greensboro detuvieron a Ryan Jacob Spencer, de 23 años. La fiscalía le imputó cargos de intento de asesinato en primer grado, asalto con arma mortal con intento de matar e infligir heridas graves, asalto con arma mortal con intento de matar y un cargo menor por violencia doméstica.

Tras la detención, las autoridades trasladaron a Spencer al centro de reclusión del condado, donde permanece sin fianza mientras avanza el proceso judicial. La víctima relacionada con este caso recibió atención médica y posteriormente obtuvo el alta hospitalaria. Los documentos judiciales correspondientes se encuentran disponibles para consulta pública a través del sistema Guilford County eCourts.

En otro caso aislado, un hombre de 36 años enfrenta un cargo de asesinato en primer grado en conexión con un homicidio ocurrido el domingo 15 de febrero. Las autoridades identificaron al sospechoso como Jamel Shannon Kinzer. El Equipo de Aprehensión Criminal Violenta del Departamento de Policía de Greensboro (VCAT) lideró el operativo que culminó con su arresto el 19 de febrero en el bloque 3800 de Poplar Valley Lane, en Winston-Salem.

Durante la intervención, los agentes contaron con el apoyo del Departamento de Policía de Winston-Salem, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina Estatal de Investigación (SBI). Las autoridades ejecutaron órdenes por asesinato en primer grado, posesión de arma de fuego por parte de un delincuente e interferencia con comunicaciones de emergencia. La investigación vincula estos cargos con la muerte de Marquel Echols.

Kinzer ingresó en la cárcel del condado Guilford sin derecho a fianza y tiene prevista su comparecencia ante el tribunal este mismo día. Al igual que en el caso anterior, los registros judiciales se encuentran disponibles en línea a través del sistema del condado.

Las autoridades continúan con las investigaciones y exhortan a la comunidad a consultar la información oficial mediante los canales judiciales correspondientes.

