Autoridades investigan amenaza de bomba en Morganton

Burke, NC.- Una amenaza de bomba movilizó a múltiples agencias de emergencia la mañana del 20 de febrero de 2026 en el condado Burke. El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 a. m., cuando la oficina del sheriff recibió un reporte sobre una posible amenaza en una propiedad ubicada en Misti Brooke Lane, en Morganton.

El propietario del inmueble, quien no se encontraba en la vivienda al momento del hecho, informó que recibió la amenaza mediante una llamada telefónica. Tras recibir la notificación, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y coordinaron la respuesta de unidades especializadas.

La Oficina del Sheriff del Condado Burke solicitó apoyo al Escuadrón Antibombas de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte. Los equipos inspeccionaron cuidadosamente la propiedad y realizaron una búsqueda exhaustiva en el lugar. Sin embargo, los especialistas no localizaron ningún artefacto explosivo.

Durante el desarrollo de la investigación, las autoridades identificaron a John Anthony Pons, Sr. como la persona que presuntamente realizó la llamada telefónica. Los agentes intentaron ubicarlo tras obtener esta información, pero no lograron localizarlo. Actualmente, las autoridades desconocen su paradero.

Los oficiales aseguraron el perímetro mientras los equipos completaban la inspección. Aproximadamente a la 1:00 p. m., las autoridades despejaron la escena tras confirmar que no existía una amenaza activa para la comunidad.

La fiscalía emitió una orden de arresto contra John Anthony Pons, Sr. por el cargo de delito grave relacionado con la emisión de un falso informe de bomba. Las autoridades continúan con los esfuerzos para dar con su ubicación y ejecutar la orden judicial.

La Oficina del Sheriff del Condado Burke solicita la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que disponga de información sobre el paradero de Pons puede comunicarse al 828-438-5500 y presionar 9 para hablar con un despachador en la línea no emergente.

En la respuesta participaron diversas agencias, entre ellas la Oficina del Sheriff del Condado Burke, la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte, el Departamento de Bomberos y Rescate de Brendletown, el Servicio de Emergencias Médicas de Burke, la Gestión de Emergencias del Condado y la Oficina del Jefe de Bomberos del condado.

Las autoridades reiteran que las amenazas falsas generan un despliegue significativo de recursos y afectan la seguridad pública. La investigación permanece abierta.

