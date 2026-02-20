viernes, febrero 20, 2026
Venezuela promulga Ley de Amnistía para presos políticos

Foto: Cortesía https://vicepresidencia.gob.ve/
Maria Gabriela Perez

Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves 19 de febrero por unanimidad una ley de amnistía destinada a liberar a cientos de detenidos por causas políticas.

La normativa fue firmada de inmediato por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien calificó el acto como un paso necesario hacia la reconciliación nacional.

Durante el acto de promulgación en el Palacio de Miraflores, Rodríguez enfatizó la importancia del perdón mutuo para alcanzar la estabilidad del país.

Aunque el gobierno se encuentra bajo una fuerte vigilancia internacional, la mandataria aseguró que la ley facilitará una excarcelación masiva que busca cerrar las heridas abiertas durante los 27 años del periodo chavista.

Es de destacar, que el proceso legislativo estuvo marcado por intensas negociaciones que retrasaron la sesión final, logrando acuerdos en puntos críticos como el artículo 7.

En este sentido, el texto definitivo garantiza que cualquier persona procesada o condenada por delitos políticos pueda acogerse al beneficio, permitiendo incluso que quienes están en el exilio participen en el proceso a través de apoderados legales.

Más de 600 personas siguen detenidas

Por su parte, según organizaciones como el Foro Penal, aún permanecen tras las rejas más de 600 prisioneros, a pesar de las liberaciones previas que sumaron más de 400 casos.

Mientras, que el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, lamentó que la unión del país llegue tras eventos catastróficos, pero celebró que todas las fuerzas políticas coincidan ahora en la necesidad de promover la paz y la hermandad.

