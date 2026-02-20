Venezuela promulga Ley de Amnistía para presos políticos

Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves 19 de febrero por unanimidad una ley de amnistía destinada a liberar a cientos de detenidos por causas políticas.

La normativa fue firmada de inmediato por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien calificó el acto como un paso necesario hacia la reconciliación nacional.

Durante el acto de promulgación en el Palacio de Miraflores, Rodríguez enfatizó la importancia del perdón mutuo para alcanzar la estabilidad del país.

Aunque el gobierno se encuentra bajo una fuerte vigilancia internacional, la mandataria aseguró que la ley facilitará una excarcelación masiva que busca cerrar las heridas abiertas durante los 27 años del periodo chavista.

Delcy Rodríguez dejó en manos de Diosdado Cabello los casos de presos políticos para que los maneje y negocie directamente, reforzando la percepción de instrumentalización de la justicia con fines políticos. Con el estudio de la ley de amnistía, el Parlamento conoció indicios de… pic.twitter.com/M3NXLWk5J7 — Maibort Petit (@maibortpetit) February 20, 2026

Es de destacar, que el proceso legislativo estuvo marcado por intensas negociaciones que retrasaron la sesión final, logrando acuerdos en puntos críticos como el artículo 7.

En este sentido, el texto definitivo garantiza que cualquier persona procesada o condenada por delitos políticos pueda acogerse al beneficio, permitiendo incluso que quienes están en el exilio participen en el proceso a través de apoderados legales.

⚖️ Delcy Rodríguez promulga Ley de Amnistía e instruye a Diosdado revisar casos no contemplados 🇻🇪 La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, promulgó este jueves la Ley de Amnistía y ordenó a tres instancias chavistas aplicarla con "máxima celeridad". Instruyó directamente a la… pic.twitter.com/MGCywxV0o4 — EVTV (@EVTVMiami) February 20, 2026

Más de 600 personas siguen detenidas

Por su parte, según organizaciones como el Foro Penal, aún permanecen tras las rejas más de 600 prisioneros, a pesar de las liberaciones previas que sumaron más de 400 casos.

⚠️ Foro Penal advierte que el sistema represivo chavista permanece intacto pese a la Ley de Amnistía 🇻🇪 El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, alertó que la reciente Ley de Amnistía promulgada por el régimen de Delcy Rodríguez no soluciona la crisis de fondo en Venezuela.… pic.twitter.com/vQ5U0FabAt — EVTV (@EVTVMiami) February 20, 2026

Mientras, que el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, lamentó que la unión del país llegue tras eventos catastróficos, pero celebró que todas las fuerzas políticas coincidan ahora en la necesidad de promover la paz y la hermandad.

