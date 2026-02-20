Trump ordena desclasificar archivos sobre el fenómeno OVNI

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que ordenará a diversas agencias federales liberar documentación confidencial sobre objetos voladores no identificados (UAP).

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que es momento de que el público conozca la verdad sobre estos fenómenos aéreos y las posibles evidencias de vida fuera de la Tierra.

Detalló que la orden va directamente al Departamento de Guerra, con el objetivo de recopilar informes que han sido tratados como secretos de Estado durante décadas.

Ver más: ¿Obama confirma extraterrestres?

De la misma manera, el primer mandatario calificó estos asuntos como «extremadamente importantes», buscando dar una respuesta definitiva a las especulaciones que rodean las incursiones aéreas no explicadas en territorio estadounidense.

"Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and… pic.twitter.com/3fKQ7wrSvi — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

Trump criticó a Obama

Es de mencionar, que este anuncio surge como respuesta a recientes comentarios del expresidente Barack Obama, quien admitió la realidad de estos fenómenos en una entrevista.

De la misma manera, Trump aprovechó para criticar a su predecesor, acusándolo de haber revelado información clasificada de manera imprudente, mientras él promete una apertura institucional controlada y formal.

🔴#EsNoticia 📌El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó liberar los archivos de gobierno relacionados con la vida extraterrestre. 📌En este sentido, el mandatario indicó en su cuenta de Truth Social que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos… pic.twitter.com/zAWouSjb2m — Extra News Mundo (@extranewsmundo) February 20, 2026

Es de recordar, que el debate sobre la vida extraterrestre ha cobrado fuerza tras las declaraciones cruzadas entre ambos líderes. Mientras Obama aclaró posteriormente que no vio pruebas de contacto directo durante su gestión, la administración Trump apuesta por revisar archivos históricos que datan desde la creación del Área 51 hasta las desclasificaciones parciales de la CIA en años recientes.

Video: “Amanelli: El Lago Coatepeque se proyecta al mundo desde EE.UU.”