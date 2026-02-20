Charlotte, NC.- El Truist Field entró en la contienda por el reconocimiento al Mejor Estadio de Béisbol de Ligas Menores que organiza USA Today a través de su plataforma 10Best. La nominación coloca al recinto de Charlotte entre los 20 escenarios seleccionados en el ámbito nacional y activa una votación abierta al público.

We have the best news! Truist Field has been nominated for the @USATODAY Best Minor League Baseball Ballpark! We're asking our incredible fans to help us out and vote for us! VOTE HERE: https://t.co/DtJW3K2Pvh pic.twitter.com/RAXC8vYb94 — Charlotte Knights (@KnightsBaseball) February 17, 2026

El estadio funciona como sede de los Charlotte Knights, franquicia que compite en las ligas menores del béisbol profesional estadounidense. Desde su inauguración, el parque deportivo se consolidó como uno de los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad gracias a su ubicación estratégica y a su diseño contemporáneo.

Uno de los principales atractivos del Truist Field radica en su vista panorámica del horizonte urbano de Charlotte. Los asistentes disfrutan del partido con el perfil arquitectónico de la ciudad como telón de fondo, un elemento que refuerza la identidad local y la experiencia visual dentro del recinto.

Más allá del terreno de juego, el estadio ofrece espacios que conectan a los aficionados con la historia del béisbol regional. La Rotonda del Salón de la Fama exhibe placas que reconocen a figuras destacadas del béisbol de Charlotte, lo que convierte la visita en un recorrido por la memoria deportiva de la comunidad. El complejo también rinde homenaje a Eddie GG Burton, jugador de las Ligas Negras y oriundo de la ciudad, mediante un muro conmemorativo que destaca su legado.