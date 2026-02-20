viernes, febrero 20, 2026
Truist Field compite por el título de mejor estadio de Ligas Menores en EE.UU.

Truist Field compite por el título de mejor estadio de Ligas Menores en votación nacional
Charlotte, NC.- El Truist Field entró en la contienda por el reconocimiento al Mejor Estadio de Béisbol de Ligas Menores que organiza USA Today a través de su plataforma 10Best. La nominación coloca al recinto de Charlotte entre los 20 escenarios seleccionados en el ámbito nacional y activa una votación abierta al público.

El estadio funciona como sede de los Charlotte Knights, franquicia que compite en las ligas menores del béisbol profesional estadounidense. Desde su inauguración, el parque deportivo se consolidó como uno de los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad gracias a su ubicación estratégica y a su diseño contemporáneo.

Uno de los principales atractivos del Truist Field radica en su vista panorámica del horizonte urbano de Charlotte. Los asistentes disfrutan del partido con el perfil arquitectónico de la ciudad como telón de fondo, un elemento que refuerza la identidad local y la experiencia visual dentro del recinto.

Más allá del terreno de juego, el estadio ofrece espacios que conectan a los aficionados con la historia del béisbol regional. La Rotonda del Salón de la Fama exhibe placas que reconocen a figuras destacadas del béisbol de Charlotte, lo que convierte la visita en un recorrido por la memoria deportiva de la comunidad. El complejo también rinde homenaje a Eddie GG Burton, jugador de las Ligas Negras y oriundo de la ciudad, mediante un muro conmemorativo que destaca su legado.

En la clasificación actual del certamen, el Truist Field ocupa el sexto lugar entre los 20 estadios nominados. La competencia evalúa distintos factores, entre ellos la atmósfera, las instalaciones, la oferta gastronómica y la experiencia general para los fanáticos.

La organización impulsa ahora una campaña para movilizar a su base de seguidores y escalar posiciones en el ranking. Los interesados pueden participar mediante votación en línea a través del portal de 10Best, donde el público define el resultado final.

Con esta nominación, el Truist Field fortalece su perfil dentro del circuito de Ligas Menores y proyecta la imagen de Charlotte como plaza relevante en el mapa del béisbol profesional. El desenlace dependerá del respaldo que logre reunir en las próximas semanas.

Puede votar aquí.

