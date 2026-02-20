Segunda muerte bajo custodia de ICE en Miami en pocos días

Miami.- Un ciudadano guatemalteco de 27 años, identificado como Jairo García-Hernández, falleció el 16 de febrero mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami.

Es de mencionar que este deceso marca la segunda muerte de un detenido registrada en la zona en los últimos días. Lo que ha puesto bajo la lupa los protocolos de atención médica en los centros de detención de Florida.

En un comunicado, ICE indicó García-Hernández, quien contaba con antecedentes por posesión de armas e imitación de funcionario público, sufrió un colapso repentino en el Hospital Comunitario Larkin.

Señalaron que a pesar de las maniobras de reanimación practicadas por el personal sanitario, fue declarado muerto poco después de las dos de la mañana. El fallecido presentaba un cuadro de salud delicado y era considerado un paciente inmunocomprometido desde su ingreso al sistema de detención.

Iniciaron una investigación sobre el caso

Por otro lado, indicaron que el historial del fallecido muestra que fue liberado inicialmente por la patrulla fronteriza en 2021, pero tras varios arrestos en Nueva York por delitos graves, fue recapturado y transferido a centros de salud mental y atención médica bajo supervisión de ICE.

En este sentido, las autoridades migratorias anunciaron una investigación formal sobre las causas exactas del fallecimiento y han notificado a las instancias consulares correspondientes, cumpliendo con la normativa federal de transparencia.

Por último, ICE defendió sus protocolos médicos asegurando que todos los detenidos reciben evaluaciones de salud completas en las primeras horas de su llegada.

