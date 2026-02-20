Ofertas para el Día Nacional de la Margarita

viernes, febrero 20, 2026
Charlotte, NC.- El Día Nacional de la Margarita es el domingo 22 de febrero de 2026. Cada año, se publican especialidades de margaritas de toda la región. 

A continuación hay ofertas del Día Nacional de la Margarita que conocemos en el área de Charlotte, tanto en restaurantes locales como en cadenas. 

Importante: A menos que se especifique lo contrario, estas ofertas son válidas solo el 22 de febrero. Tenga en cuenta que algunos restaurantes locales anuncian sus ofertas en el último minuto.

Ofertas del Día Nacional de la Margarita 2026

Agave Mexican Restaurant

Agave Mexican Restaurant celebra el Día Nacional de la Margarita del 20 al 22 de febrero de 2026 con una Fiesta de Margaritas y Tacos. Las margaritas de la casa cuestan $6.55 y los tacos $2.80. 1414 E Franklin Blvd, Gastonia, NC. Anunciado en Facebook.

Cortesía: Agave Mexican Restaurant
Bad Daddy’s Burger Bar

Bad Daddy’s Burger Bar : Disfruta de una LocoRita en Bad Daddy’s por solo $2.22 el 22 de febrero de 2026. Solo para comer en el local. Encuentra tu ubicación aquí.

Chili’s

La Margarita del Mes de febrero de Chili’s es la StrawEddy Marg. Cuesta solo $6. Esta StrawEddy Marg de $6 está hecha con tequila blanco Lunazul®, vodka Deep Eddy® Lemon, puré de fresa y sour de la casa. Disponible todo el mes.

Además, el 22 de febrero de 2026, los Tequilas Clásicos cuestan $5. Elaborados con Cuervo® Tradicional Blanco, triple sec, sour casero de Chili’s y adornados con una rodaja de limón. Las Margaritas Frozen PATRÓN cuestan $7. Combinan Tequila PATRÓN Silver, triple sec, jugo de limón y agave.

Chuy’s

Chuy’s celebra el Día de la Margarita con un par de especiales . Cambia cualquier «Rita» de la casa por una Grande por solo $2 más. Agrega un floater (una cucharada extra de tequila o licor de naranja) por solo $1. Chuy’s se encuentra en Waverly Walk 7314, Charlotte, NC.

Fiesta Mexicana Grill

Fiesta Mexicana Grill ofrece margaritas de lima jumbo de la casa a $6, jumbos congelados a $7 y cerveza de barril a $3 el 22 de febrero de 2026. Además, habrá DJ de 3:0p.m. a 9:00 p.m., y pintacaritas, globos y juegos de jardín de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.. 836 Florence Street NW, Concord, Carolina del Norte. Anunciaron este evento en Facebook.

Cortesía: Fiesta Mexicana Grill
Hacienda El Ray Matthews

Hacienda El Rey Matthews celebra el sábado 21 de febrero de 2026 (en lugar del 22 de febrero). Ofrecerán margaritas a $3, shots a $4 y cerveza de barril a 0.99¢. Además, habrá música en vivo de 6.00 p. m. a 9:00 p. m. en 1361 Chestnut Lane, Matthews, NC. Más información en el evento de Facebook.

Cortesía: Hacienda El Ray Matthews
Hacienda El Ray Waxhaw

Hacienda El Rey Waxhaw ofrece margaritas y tragos a $3 el 22 de febrero de 2026. Además, disfrute de la música en vivo de la artista cubana Wanda López de 5:0p.m. a 7:00 p.m. 3901 Providence Road S, Waxhaw, Carolina del Norte. Más información en el evento de Facebook.

Hooters

Hooters ofrece su Margarita Legendaria por $6 todos los días. Vuelve pronto para ver si tendrán ofertas especiales para el Día de la Margarita.

Jimador Mexican Grill

Jimador Mexican Grill celebra todo el fin de semana, del 20 al 22 de febrero de 2026, con margaritas a $20 y margaritas de 16 oz a $5. 6170 NC 16 Business, Denver, NC. Más información en el evento de Facebook.

Jacmibel Rosa
