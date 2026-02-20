Ofertas para el Día Nacional de la Margarita

A continuación hay ofertas del Día Nacional de la Margarita que conocemos en el área de Charlotte, tanto en restaurantes locales como en cadenas.

Lee también: Disfrute el Queen City Margarita Festival

Importante: A menos que se especifique lo contrario, estas ofertas son válidas solo el 22 de febrero. Tenga en cuenta que algunos restaurantes locales anuncian sus ofertas en el último minuto.

Ofertas del Día Nacional de la Margarita 2026

Agave Mexican Restaurant