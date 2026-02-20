Ofertas para el Día Nacional de la Margarita

Charlotte, NC.- El Día Nacional de la Margarita es el domingo 22 de febrero de 2026. Cada año, se publican especialidades de margaritas de toda la región.
A continuación hay ofertas del Día Nacional de la Margarita que conocemos en el área de Charlotte, tanto en restaurantes locales como en cadenas.
Importante: A menos que se especifique lo contrario, estas ofertas son válidas solo el 22 de febrero. Tenga en cuenta que algunos restaurantes locales anuncian sus ofertas en el último minuto.
Ofertas del Día Nacional de la Margarita 2026
Agave Mexican Restaurant
Agave Mexican Restaurant celebra el Día Nacional de la Margarita del 20 al 22 de febrero de 2026 con una Fiesta de Margaritas y Tacos. Las margaritas de la casa cuestan $6.55 y los tacos $2.80. 1414 E Franklin Blvd, Gastonia, NC. Anunciado en Facebook.
Bad Daddy’s Burger Bar
Bad Daddy’s Burger Bar : Disfruta de una LocoRita en Bad Daddy’s por solo $2.22 el 22 de febrero de 2026. Solo para comer en el local. Encuentra tu ubicación aquí.
Chili’s
La Margarita del Mes de febrero de Chili’s es la StrawEddy Marg. Cuesta solo $6. Esta StrawEddy Marg de $6 está hecha con tequila blanco Lunazul®, vodka Deep Eddy® Lemon, puré de fresa y sour de la casa. Disponible todo el mes.
Además, el 22 de febrero de 2026, los Tequilas Clásicos cuestan $5. Elaborados con Cuervo® Tradicional Blanco, triple sec, sour casero de Chili’s y adornados con una rodaja de limón. Las Margaritas Frozen PATRÓN cuestan $7. Combinan Tequila PATRÓN Silver, triple sec, jugo de limón y agave.
Chuy’s
Chuy’s celebra el Día de la Margarita con un par de especiales . Cambia cualquier «Rita» de la casa por una Grande por solo $2 más. Agrega un floater (una cucharada extra de tequila o licor de naranja) por solo $1. Chuy’s se encuentra en Waverly Walk 7314, Charlotte, NC.
Fiesta Mexicana Grill
Fiesta Mexicana Grill ofrece margaritas de lima jumbo de la casa a $6, jumbos congelados a $7 y cerveza de barril a $3 el 22 de febrero de 2026. Además, habrá DJ de 3:0p.m. a 9:00 p.m., y pintacaritas, globos y juegos de jardín de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.. 836 Florence Street NW, Concord, Carolina del Norte. Anunciaron este evento en Facebook.