Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein anunció que la Autoridad de Infraestructura Rural (RIA) de Carolina del Norte aprobó 15 solicitudes de subvenciones para gobiernos locales por un total de $5.876.853. Las subvenciones incluyen compromisos para crear un total de 277 empleos, 71 de los cuales ya se habían anunciado. Gracias a estas subvenciones, se espera que la inversión adicional en estos proyectos, tanto de fuentes privadas como públicas, supere los $43 millones.

“Cuando la zona rural de Carolina del Norte gana, toda Carolina del Norte gana”, declaró el gobernador Josh Stein. “Estas subvenciones fortalecen la infraestructura, aumentan la competitividad económica rural y brindan a más personas la oportunidad de tener un excelente trabajo cerca de casa”.

El RIA cuenta con el apoyo del equipo de desarrollo económico rural del Departamento de Comercio de Carolina del Norte. Los miembros del RIA revisan y aprueban las solicitudes de financiación de las comunidades locales. La financiación proviene de diversos programas especializados de subvenciones y préstamos que ofrece y gestiona la División de Desarrollo Económico Rural del Departamento de Comercio de Carolina del Norte, dirigida por el subsecretario de Desarrollo Rural, Reginald Speight. Las subvenciones apoyan diversas actividades, como el desarrollo de infraestructura, la renovación, ampliación y demolición de edificios, y las mejoras en el terreno.

La RIA aprobó siete solicitudes de subvenciones en el marco del Programa Estatal de Reutilización de Edificios . Las subvenciones se dividen en dos categorías:

Categoría de edificio vacante

Condado Craven: Una subvención de $360.000 financiará la renovación de un edificio de 100,000 pies cuadrados en New Bern. Chatsworth Products ampliará su planta de fabricación para producir hardware y equipos para las industrias de la información y las comunicaciones. El proyecto creará 45 empleos en total, y esta subvención está vinculada a una inversión de $635.860.

Ciudad de Fayetteville (Condado Cumberland): Una subvención de $80.000 financiará la reutilización de un edificio de 21.000 pies cuadrados en Fayetteville. Se espera que Benjamin Stout Real Estate Services, empresa constructora de viviendas y de servicios inmobiliarios integrales, cree 10 empleos con una inversión de $757.313.

Condado Forsyth: Una subvención de $175.000 financiará la reutilización de un edificio de 144.000 pies cuadrados en Winston-Salem. Las instalaciones serán utilizadas por GMAX Industries, fabricante de productos médicos. En total, el proyecto creará 36 empleos, y 26 de ellos, con una inversión de $5.788.000, están vinculados a esta subvención.

Condado Halifax: Una subvención de $174.000 financiará la renovación de un edificio de 125.000 pies cuadrados en Weldon. East Coast Solutions ocupará las instalaciones para mezclar proteínas animales y crear piensos y alimento para mascotas. La startup creará 20 puestos de trabajo e invertirá $175.880.

Categoría de edificio comercial existente

Condado Buncombe: Una subvención de $100.000 financiará la renovación de un edificio de 325.000 pies cuadrados que será ocupado por Southeastern Container, fabricante de botellas de plástico y tapones para botellas. Con este proyecto, la empresa creará 12 empleos e invertirá $8.105.624.

Ciudad de Tarboro (Condado Edgecombe): Una subvención de $500.000 financiará la renovación de un edificio de 480.000 pies cuadrados que ocupa LS Cable and System USA. La empresa desarrolla, produce y suministra cables y sistemas de energía y telecomunicaciones. El fabricante planea crear 85 empleos con una inversión privada de $10.882.000.

Condado Surry: Una subvención de $500.000 financiará la ampliación de un edificio en Mount Airy, ocupado por Altec Industries. La empresa ofrece productos y servicios para los sectores de servicios públicos de electricidad, telecomunicaciones y contratistas afines. El proyecto creará 79 empleos con una inversión de $9.668.000.

El Programa de Reutilización de Edificios proporciona subvenciones a los gobiernos locales para renovar edificios vacíos, renovar y/o ampliar edificios ocupados por empresas existentes de Carolina del Norte y renovar, ampliar o construir instalaciones de atención médica que conducirán a la creación de nuevos puestos de trabajo en los condados de Nivel 1 y Nivel 2, así como en los tramos censales rurales de los condados de Nivel 3.

La RIA aprobó dos solicitudes de subvención en el marco del programa Cuenta de Servicios Públicos del Fondo de Desarrollo Industrial del estado :

Condado Nash: Una subvención de $236.453 apoyará la ampliación de la infraestructura de alcantarillado en el corredor industrial del condado para su crecimiento futuro. Este proyecto contará con una inversión privada de $6.5 millones.

Ciudad de North Wilkesboro (Condado Wilkes): Una subvención de $1.201.400 respaldará la extensión de las líneas de alcantarillado de la ciudad hasta el Parque Industrial de Wilkes para apoyar los esfuerzos de la ciudad por obtener la certificación de Sitios Certificados de Carolina del Norte.

El Fondo de Desarrollo Industrial (FDI) – Cuenta de Servicios Públicos otorga subvenciones a los gobiernos locales ubicados en los 80 condados con mayor dificultad económica del estado, clasificados como de Nivel 1 o Nivel 2. Los fondos pueden utilizarse para proyectos de infraestructura pública que se espera razonablemente que generen nuevos empleos.

