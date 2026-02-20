Asheville, NC.- El Departamento de Policía de Asheville presentó cargos el 19 de febrero contra una mujer por su presunta responsabilidad en una colisión fatal en el sector oeste de la ciudad. El hecho dejó como saldo la muerte de un motociclista de 27 años.

Los oficiales acudieron a la intersección de New Leicester Highway y Eliada Home Road el 13 de febrero de 2026, día del hecho, alrededor de las 4:23 de la tarde, luego de recibir reportes sobre un accidente con personas heridas. Al llegar, encontraron una motocicleta Kawasaki ER650 modelo 2024 y un Toyota Prius 2013 involucrados en el impacto.

De acuerdo con los primeros hallazgos, Tylor Russell Holzhauser, nacido el 31 de diciembre de 1998, conducía la motocicleta en dirección sur por New Leicester Highway y se aproximaba a la intersección con Eliada Home Road. En ese momento, Jennifer Louise Saylor, nacida el 11 de marzo de 1969, manejaba el Toyota Prius en sentido norte e intentó girar a la izquierda hacia Eliada Home Road.

La motocicleta impactó el costado del vehículo cuando Saylor ejecutó la maniobra. El choque expulsó a Holzhauser de la motocicleta. El personal de emergencia confirmó su fallecimiento en el lugar. Las autoridades notificaron a los familiares más cercanos poco después del suceso.

La policía cerró New Leicester Highway durante más de una hora mientras los agentes procesaban la escena, recolectaban evidencias y realizaban las diligencias correspondientes. Los investigadores analizaron la posición de los vehículos, las marcas en el pavimento y los testimonios disponibles para establecer la secuencia de los hechos.

Tras completar la investigación y consultar con la Oficina del Fiscal del Distrito del condado Buncombe, las autoridades imputaron a Saylor por homicidio vehicular menor y por realizar un movimiento inseguro al volante. Un magistrado ordenó su ingreso en el centro de detención de Buncombe y fijó una fianza no garantizada de 5.000 dólares, o 500 dólares mediante fiador.

El Departamento de Policía de Asheville solicita la colaboración de cualquier persona que posea información adicional sobre el caso. Los ciudadanos pueden comunicarse al (828) 252-1110 o enviar datos de forma anónima mediante mensaje de texto al sistema TIP2APD al 847411, o a través de la aplicación móvil oficial, disponible bajo el nombre “Asheville PD”.

