HUD exigirá prueba de ciudadanía para ayuda de vivienda

Washington.- El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Scott Turner, anunció una nueva normativa que obligará a todos los residentes de viviendas financiadas con fondos federales a demostrar su ciudadanía estadounidense o estatus legal.

En un comunicado, indicó que esta medida incluye a los llamados «hogares de estatus mixto», con el fin de asegurar que los beneficios pagados por los contribuyentes se destinen exclusivamente a ciudadanos y residentes elegibles por primera vez en la historia.

Turner afirmó que, bajo la dirección del presidente Trump, se busca terminar con el aprovechamiento de lagunas legales por parte de inmigrantes indocumentados y personas no aptas para el programa.

De la misma manera, el secretario subrayó que existe una política de «tolerancia cero» ante el fraude, argumentando que no se debe desplazar a ciudadanos estadounidenses necesitados para beneficiar a quienes no cumplen con los requisitos de elegibilidad.

Alertaron que miles de personas indocumentadas están beneficiadas

En el comunicado, detallaron que actualmente, los recursos de vivienda de HUD solo cubren a una cuarta parte de los hogares elegibles en el país, mientras que auditorías recientes detectaron a casi 200.000 inquilinos con verificaciones incompletas. Las estimaciones oficiales sugieren que unas 24.000 personas sin estatus legal se benefician de estas asistencias, lo que ha impulsado la implementación de requisitos de residencia mucho más estrictos y auditorías nacionales inmediatas.

Por último, señalaron que esta reforma se alinea con la orden ejecutiva presidencial para eliminar los subsidios a quienes cruzan la frontera de forma irregular. Entre las nuevas medidas también se incluye la revisión de los préstamos respaldados por la FHA y el lanzamiento de una línea telefónica para denunciar actividades criminales o presencia de indocumentados en complejos de vivienda pública, reforzando el control sobre el presupuesto federal de vivienda.

Video: El último viaje madre guatemalteca muere en Charlotte tras reunirse con hijo