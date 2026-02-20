Charlotte, NC.- Los Servicios de Apoyo Comunitario del Condado Mecklenburg han publicado el Informe sobre el estado de la inestabilidad de la vivienda y la falta de vivienda (SoHIH) de 2025 revelando que actualmente hay 2.404 personas sin hogar en Mecklenburg.

El informe anual combina datos locales, regionales y nacionales, y sirve como base para que Charlotte-Mecklenburg pueda tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos y el desarrollo de sistemas de atención. Consta de tres secciones principales:

Personas sin hogar : personas en refugios y personas sin refugio

Inestabilidad de la vivienda : personas que viven en viviendas compartidas o en viviendas deficientes y aquellas que tienen problemas de costos de vivienda.

Vivienda estable : personas en viviendas permanentes y asequibles

Además, la publicación presenta datos sobre la demanda del continuo de vivienda, desde la inestabilidad habitacional hasta la falta de vivienda, y la oferta, que incluye todos los tipos de vivienda permanente y asequible. El informe abarca aspectos como la carga económica, los desalojos, el recuento puntual, el inventario de viviendas, la brecha de alquileres, el Fondo Fiduciario de Vivienda y las métricas de rendimiento del sistema. Los nuevos datos de este año incluyen información sobre vales de vivienda locales, inversiones financieras gubernamentales, reparaciones críticas de viviendas, intervenciones innovadoras en toda la región y prácticas emergentes.

Lo que sabemos

La vivienda de alquiler económico está desapareciendo . Más del 77% del parque de viviendas de bajo coste disponible en 2015 se había perdido en 2024. Esto se debe a varios factores, como la reurbanización, la priorización de la construcción de viviendas de alta gama, el aumento de los costos de construcción y el incremento de los precios de alquiler. Existe un déficit de 32.601 unidades de alquiler asequibles para hogares con ingresos extremadamente bajos, que se encuentran en o por debajo del 30% del ingreso medio de la zona.

El número de inquilinos con altos costos sigue aumentando . La falta de viviendas asequibles y la creciente brecha entre el alquiler y los ingresos contribuyen al número de hogares de alquiler en el condado Mecklenburg con altos costos de vivienda. La mitad de los inquilinos, la mayoría de los cuales ganan menos de $75.000, están en esta situación.

La falta de vivienda continúa afectando a miles de residentes del condado Mecklenburg cada año . El número anual de personas que se alojaron en albergues de emergencia, refugios seguros o viviendas de transición aumentó un 6% entre el año fiscal 2024 y el año fiscal 2025. En junio de 2025, había 2404 personas sin hogar en el condado Mecklenburg, un 14% menos que el año pasado. Sin embargo, el número de personas sin hogar por primera vez en 2024 aumentó un 11%.

Los alquileres elevados y la escasez de viviendas asequibles agravan las desigualdades raciales y económicas existentes . Estos problemas afectan con mayor intensidad a las familias pertenecientes a minorías y a los hogares de bajos ingresos. En el condado Mecklenburg, la mayoría de los inquilinos con dificultades para acceder a una vivienda son negros o latinos. Los residentes negros representan el 29 % de la población total del condado, pero representan el 74 % de las personas sin hogar.

Cómo ayudar

Los residentes pueden ayudar de varias maneras, incluida la participación en el Continuum of Care de Charlotte-Mecklenburg .

También pueden donar a los socios del condado Mecklenburg que trabajan para abordar la falta de vivienda:

