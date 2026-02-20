Gobierno de Trump y gigantes tecnológicos se unen contra el narcotráfico digital

Washington.- La directora de la Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), Sara Carter, lideró una mesa redonda con altos funcionarios de la administración Trump y representantes de gigantes tecnológicos como Meta, TikTok, X y YouTube.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en el que indicó que el encuentro tuvo como eje central detener la comercialización de sustancias ilícitas a través de plataformas digitales, las cuales están siendo explotadas por traficantes para alcanzar a sectores vulnerables, especialmente menores de edad.

Durante la reunión, Carter advirtió que muchos jóvenes pierden la vida al consumir pastillas que consideran seguras. Pero que en realidad contienen dosis letales de fentanilo adquiridas mediante interacciones en línea.

Asimismo, la funcionaria enfatizó que la lucha contra esta crisis requiere una cooperación a gran escala que involucre tanto a las empresas de tecnología como a las fuerzas del orden y a los propios padres de familia en la supervisión digital.

Buscan identificar y bloquear a los distribuidores

Por otro lado la Casa Blanca, indicó que los participantes del foro discutieron las mejores prácticas para identificar y bloquear a los distribuidores que abusan de la conectividad de las redes sociales para fines criminales.

Enfatizaron que el objetivo es fortalecer la coordinación entre el sector privado y el gobierno para evitar que las herramientas de comunicación moderna sigan siendo utilizadas como canales de distribución para el narcotráfico.

Al cierre del evento, las empresas de redes sociales y las agencias federales se comprometieron a mejorar el intercambio de información y a desarrollar nuevas estrategias de prevención.

Por último, señalaron que este esfuerzo conjunto busca blindar el espacio digital y asegurar que las plataformas cumplan con su propósito original de fomentar la conexión sin exponer a los usuarios a riesgos químicos mortales.

