Falleció Eric Dane, estrella de “Grey’s Anatomy”

Los Ángeles.- El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte del actor estadounidense Eric Dane, ocurrida el jueves 19 de febrero a los 53 años.

Medios de comunicación indicaron que el intérprete, que dio vida al emblemático doctor Mark Sloan en la serie médica Grey’s Anatomy, perdió la vida tras una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada hace apenas un año.

Asimismo, su familia confirmó el fallecimiento mediante un comunicado, destacando la valentía con la que el actor enfrentó el deterioro de su salud. Dane pasó sus últimos momentos rodeado de sus seres queridos. Luego de que su condición neurodegenerativa avanzara rápidamente, afectando de forma progresiva sus capacidades motoras y físicas.

Amigos manifestaron el vacio en la industria de Hollywood

Es de recordar, que Dane era conocido cariñosamente por los fanáticos como «McSteamy». Se consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión durante la década de los 2000. Tras su exitoso paso por el drama de ABC, el actor continuó demostrando su talento en producciones de renombre como The Last Ship. Más recientemente, en el drama juvenil Euphoria.

We are deeply saddened by the news of Eric Dane’s passing. He was incredibly talented and HBO was fortunate to have worked with him on three seasons of Euphoria. Our thoughts are with his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/vKGDRJMjoc — HBO Max (@hbomax) February 20, 2026

Pese al evidente impacto físico de la enfermedad en sus últimas apariciones, el actor se mantuvo activo enviando mensajes de concienciación y apoyo a la investigación científica sobre la ELA.

Por último, diversos actores han manifestado que la partida de Dane deja un vacío en la industria de Hollywood, donde era respetado por su versatilidad actoral y su carisma en pantalla.

