Detienen a dos mexicanos por ataque violento en NC

Pitt.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre la emisión de órdenes de arresto para dos migrantes indocumentados de nacionalidad mexicana, por un ataque violento en Carolina del Norte.

En un comunicado identificaron a los detenidos como Zaid Mayen-Esteban y Jonathan David García-Larios, dos ciudadanos mexicanos, que se encontraban indocumentados.

Explicaron que ambos están presuntamente vinculados a un brutal asalto en el condado Pitt. Los sospechosos enfrentan cargos graves que incluyen agresión con arma mortal con intención de matar, secuestro, robo y sodomía.

Según los reportes oficiales, los individuos irrumpieron en la vivienda de la víctima, a quien inmovilizaron y sometieron a actos de extrema crueldad, incluyendo la extracción de sus uñas.

La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital

Acotaron que la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Eastern Carolina debido a la gravedad de sus heridas. Afortunadamente, sobrevivió al ataque y los agresores fueron capturados días después por alguaciles federales y la policía local.

Las autoridades destacaron que ambos sujetos habían ingresado al país de manera ilegal, señalando específicamente que García-Larios ya había sido deportado en 2024 antes de reincidir en el cruce fronterizo para cometer delitos graves.

De la misma manera, señalaron que aunque ninguno contaba con antecedentes penales previos dentro de los Estados Unidos, su estatus migratorio los ha convertido en objetivos prioritarios para la administración actual bajo las nuevas directrices de seguridad.

Al respecto, la subsecretaria Tricia McLaughlin calificó el suceso como una «pesadilla de la vida real» y reafirmó el compromiso del gobierno de no esperar a que ocurran crímenes para proceder con la detención de extranjeros indocumentados.

