Corte Suprema anula los aranceles globales de Donald Trump

Washington.- La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo el viernes 20 de febrero al determinar que el presidente Donald Trump sobrepasó sus facultades constitucionales.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la sentencia establece que el mandatario no tiene la potestad legal para imponer aranceles globales de manera unilateral, invalidando una de sus estrategias económicas más polémicas desde su regreso al poder en 2025.

Asimismo, trascendió que con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal —de tendencia conservadora— aclaró que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no concede al Ejecutivo el derecho de fijar tasas aduaneras.

En este sentido, este dictamen bloquea la intención de la Casa Blanca de utilizar dicha ley como una herramienta de presión diplomática y comercial contra sus socios internacionales.

🇺🇸‼️ | Brett Kavanaugh, juez de la Corte Suprema designado por Trump, advirtió que se asoma un caos total tras la decisión de anular los aranceles impuestos. "Este fallo está obligando a reembolsos de billones de dólares sin una guía clara para ejecutarlos. Este fallo representa… pic.twitter.com/KicTvsq503 — UHN Plus (@UHN_Plus) February 20, 2026

No afecta a sectores como el acero y el aluminio

Por otro lado, también se conoció que el fallo especifica que la ilegalidad recae en los aranceles denominados «recíprocos», aunque no afecta a los gravámenes ya existentes en sectores estratégicos como el acero y el aluminio.

El Supremo argumentó que, si el Congreso hubiese querido delegar un poder tan extraordinario, lo habría estipulado de manera explícita en la legislación vigente.

Prueba directa de que en EE.UU. funciona la separación de poderes. El Supremo frena la parte más ambiciosa del proyecto de Trump en comercio, su intento de usar una ley de emergencias para imponer aranceles de forma amplia. ¿El motivo? No es una cuestión ideológica, sino… pic.twitter.com/Ej935MrRPc — David Alandete (@alandete) February 20, 2026

Por último, la resolución ratifica las decisiones previas de tribunales inferiores que ya habían calificado como ilícitas las medidas de Trump. El gobierno federal había apelado un fallo de mayo que mantenía en suspenso la entrada en vigor de estos impuestos comerciales, pero la decisión de la Corte Suprema pone fin a la disputa legal a favor del libre comercio.

