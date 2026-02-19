Charlotte, NC.- Setenciaron a un hombre de Texas a 30 años de prisión por viajar a Carolina del Norte para participar en actividades sexuales, incitación y producción de pornografía infantil con una menor, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Rusty Joseph Whittaker, de 44 años de edad y residente de Austin, también recibió la orden de cumplir 10 años de libertad supervisada y registrarse como delincuente sexual. Un jurado federal condenó a Whittaker en septiembre de 2025, tras un juicio de cuatro días.

Reid Davis, agente especial a cargo del FBI en Carolina del Norte, y la jefa Estella D. Patterson del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD), se unen al fiscal estadounidense Ferguson para hacer el anuncio.

“Depredadores como Rusty Whittaker son la peor pesadilla de un padre”, declaró el fiscal federal Ferguson. “Este acusado cruzó las fronteras estatales para explotar a un menor, utilizó tecnología para ocultar sus crímenes e infligió un trauma duradero a una víctima vulnerable. Una sentencia larga garantiza que Whittaker nunca tendrá la oportunidad de dañar a otro menor”.

«Whittaker seleccionó, preparó y violó intencionalmente a una menor para su propia satisfacción sexual. Si bien es difícil comprender cómo alguien pudo hacer algo así, es la cruda realidad del peligro que acecha en línea a diario. Debemos hablar con nuestros hijos para evitar que sean víctimas de depredadores repugnantes como Whittaker», declaró el agente especial a cargo del FBI, Reid.

Según los documentos judiciales presentados, las pruebas presentadas en el juicio y el testimonio de testigos, Whittaker conoció a la menor en una plataforma en línea llamada Antiland, que ofrece anonimato a sus usuarios y elimina automáticamente los mensajes y el contenido compartido. Whittaker luego trasladó la conversación a Snapchat, que también elimina automáticamente los mensajes y el contenido. Utilizando estas plataformas de mensajería, plataformas de pago y otros medios, Whittaker solicitó y vio imágenes y videos sexualmente explícitos de la víctima, mientras continuaba presionándola para que se reuniera con él en persona para mantener relaciones sexuales ilícitas.

El 20 de mayo de 2023, Whittaker viajó desde Nashville, donde asistía a una conferencia, a Charlotte con el propósito de mantener relaciones sexuales ilícitas con la menor. Las pruebas del juicio demostraron que Whittaker esperó a que el padre de la menor se durmiera, la recogió en su casa, la llevó a un hotel y tuvo relaciones sexuales con ella. Whittaker le proporcionó objetos de valor a la menor antes de llevarla de regreso a su casa y dejarla lejos de ella, dejándola caminar descalza.

Al dictar sentencia contra Whittaker, el juez federal de distrito John A. Gibney, Jr., declaró: «Este es un caso muy grave. Implica planificación y manipulación de un menor. Es necesario que se sepa que no vamos a tolerarlo».

Whittaker permanece bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos hasta que sea transferido a la custodia de la Oficina Federal de Prisiones tras la designación de una instalación federal.

FBI a cargo

El FBI investigó el caso con la ayuda del CMPD.

El fiscal federal adjunto Daniel Cervantes de la Fiscalía de Estados Unidos en Charlotte está procesando el caso.

Este caso se presentó como parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia. Liderado por las Fiscalías Federales y la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil (CEOS) de la División Penal, el Proyecto Niñez Segura moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar judicialmente a quienes explotan a menores a través de internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para más información sobre el Proyecto Niñez Segura, visite https://www.justice.gov/psc .

