Monroe, NC.- El Equipo de Tareas D.W.I. de la Oficina del Sheriff de Union County, conocido como la Unidad S.A.F.E., protagonizó una persecución vehicular que culminó con la detención de un conductor acusado de múltiples delitos relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol.

Los hechos comenzaron cuando los agentes detectaron un vehículo que circulaba a exceso de velocidad y no mantenía el control adecuado del carril. Ante esas infracciones, los diputados activaron las luces de emergencia para ordenar la detención. Sin embargo, el conductor ignoró la señal y aceleró bruscamente, lo que desencadenó una persecución a alta velocidad.

Lee también: Muere residente en custodia en la Oficina del Sheriff de Mecklenburg County

Las autoridades identificaron posteriormente al conductor como Luis Enrique Vargas. Durante la huida, Vargas condujo de forma temeraria, alcanzó velocidades excesivas, invadió aceras y omitió semáforos en rojo y señales de pare. Su comportamiento puso en riesgo tanto a peatones como a otros conductores.

En un momento de la persecución, Vargas logró salir brevemente del campo visual del agente que lo seguía. No obstante, la coordinación por radio entre los oficiales permitió mantener el seguimiento. Esa comunicación resultó determinante para cerrar el cerco.

Un agente que patrullaba cerca de la residencia del sospechoso observó el momento en que Vargas abandonó el vehículo. Luego procedió a interceptarlo y realizó la detención sin que se produjeran incidentes adicionales.

Tras el arresto, los oficiales evaluaron la condición del conductor y concluyeron que había consumido alcohol. Las autoridades trasladaron a Vargas al Centro de Detención del Union County, donde compareció ante un funcionario judicial.

Lee también: Investigan atropello con fuga que dejó una víctima fatal en Union County

La fiscalía le imputó varios cargos: conducción habitual bajo los efectos del alcohol, delito grave por huir para eludir a la autoridad, conducción con licencia revocada por infracciones previas, posesión de contenedor abierto después de consumir alcohol y no mantener el control del carril.

Inicialmente, el tribunal fijó una fianza asegurada de 10.000 dólares. Posteriormente, durante una audiencia por video, el juez modificó la medida y elevó la fianza a 150.000 dólares. Hasta el momento, Vargas permanece bajo custodia en el Centro de Detención mientras avanza el proceso judicial.

Video: Procesan 225 cargos penales en Union County a conductores por tener placas falsas