Detenido el príncipe Andrés en Norfolk por presunta mala conducta

Norfolk.- La Policía del Valle del Támesis en Reino Unido confirmó el jueves 19 de febrero la apertura oficial de una investigación criminal por el presunto delito de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

En un comunicado de prensa indicaron que como parte de esta operación, las autoridades procedieron a tempranas horas de la mañana a la detención de un hombre de 66 años en el condado Norfolk.

Actualmente, el sospechoso permanece bajo custodia policial mientras se llevan a cabo registros exhaustivos en diversas propiedades ubicadas tanto en Berkshire como en Norfolk para recabar pruebas pertinentes al caso.

Aunque el cuerpo policial ha evitado identificar al detenido siguiendo las directrices nacionales de protección de datos, diversas fuentes y medios británicos señalan que se trata de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III.

Trascendió que el arresto se produce en el marco de la reciente divulgación de documentos por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., los cuales sugieren que el antiguo miembro de la realeza facilitó información gubernamental sensible al fallecido pederasta Jeffrey Epstein. Esta detención coincide, además, con el 66.º cumpleaños del investigado en su residencia de Wood Farm.

Están realizando una “evaluación exhaustiva”

Al respecto, el subdirector de la policía, Oliver Wright, destacó en un comunicado que la decisión de abrir esta vía judicial se tomó tras una «evaluación exhaustiva» de las alegaciones presentadas.

«Es fundamental que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para esclarecer este presunto delito», afirmó Wright.

Por último, la policía ha subrayado que, dado que el caso se encuentra ahora en una fase «activa», cualquier publicación debe manejarse con extrema cautela para evitar incurrir en desacato al tribunal.

