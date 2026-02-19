Arrestan a un supuesto oficial de correccionales por fraude migratorio

Minneapolis – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Oficina de Detención y Deportación (ICE) anunciaron el arresto de un hombre quien trabajaba como oficial de correccionales en el estado de Minnesota, por fraude migratorio.

En un comunicado indicaron que el detenido identificado como Morris Brown, de 45 años, un ciudadano liberiano que se hacía pasar por estadounidense. Brown, fue identificado gracias a la Operación Twin Shield, una iniciativa diseñada para detectar fraudes de identidad y ciudadanía en el área de Minneapolis-St. Paul.

Explicaron que según las investigaciones, Brown ingresó a los EE.UU. en 2014 con una visa de estudiante que fue cancelada al año siguiente por falta de inscripción académica.

Señalaron que a pesar de su estatus ilegal, logró unirse a la Guardia Nacional del Ejército de Pensilvania en 2014, de la cual se ausentó sin permiso (AWOL) poco después, siendo dado de baja en condiciones «no honorables» en 2022.

Cometió fraude matrimonial

Al respecto, el director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que el detenido «intentó todos los trucos posibles para permanecer en el país».

Detallaron que las autoridades descubrieron que Brown cometió fraude matrimonial y falsificó documentos oficiales para obtener su empleo estatal y beneficios militares.

En este sentido, señalaron que actualmente, enfrenta procedimientos de deportación y posibles cargos penales por declaraciones falsas de ciudadanía y fraude migratorio.

