Trump impulsa la economía para familias afroamericanas

Washington.- En el marco del Mes de la Historia Afroamericana, el Presidente Donald J. Trump recibió a líderes de la comunidad en la Casa Blanca para revisar los logros de su administración en materia de economía, educación y justicia.

La Casa Blanca en un comunicado, indicó que el mandatario subrayó que sus políticas, como la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras, han priorizado beneficios tangibles para cerrar la brecha de riqueza generacional y expandir las oportunidades de prosperidad para todos los ciudadanos.

Entre los anuncios destacados de su segundo mandato se encuentran las «Cuentas Trump», una herramienta de ahorro que permite a los recién nacidos afroamericanos acceder al mercado de valores desde temprana edad.

Además, el primer mandatario resaltó la implementación de beneficios fiscales como la eliminación de impuestos sobre propinas, horas extras y Seguro Social, así como el bono «Dividendo del Guerrero» de $1.776 para los 350.000 militares afroamericanos en servicio activo.

Reiterán su compromiso con las universidades

Por otro lado, la administración también enfatizó su compromiso histórico con las universidades y Colegios Históricamente Negros (HBCU), destinando cientos de millones en fondos adicionales y otorgando la condonación de préstamos por desastres naturales a varias instituciones.

El presidente recordó logros previos como la creación de Zonas de Oportunidad, que atrajeron $75.000 millones en inversión privada, y la firma de la Ley First Step, que impulsó una reforma integral del sistema de justicia penal.

El evento concluyó con la reafirmación del compromiso de la Casa Blanca para proteger los beneficios de los 2.4 millones de veteranos afroamericanos y salvaguardar la integridad electoral mediante la Ley SAVE America.

Según el mandatario, estas políticas han llevado el desempleo afroamericano a mínimos históricos y han permitido que más de 350.000 personas salgan de la pobreza, asegurando el «Sueño Americano» para las futuras generaciones.

