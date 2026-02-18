Charlotte, NC.- Sentenciaron a un hombre de Charlotte a prisión por una serie de robos a mano armada, anunció Russ Ferguson, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Charlotte man sentenced to more than 32 years in prison for string of armed robberies.

w/ @FBICharlotte @CMPD Read more at: https://t.co/HDzmZ37uoN pic.twitter.com/gpz9VUNLvI — U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) February 18, 2026

A Andrew Marquis Jackson, de 33 años de edad y residente de Charlotte, se le ordenó cumplir 394 meses de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada.

Lee también: Disparan a oficiales tras un robo a mano armada en Central Avenue

Jackson fue condenado previamente en un juicio por tres cargos de robo según la Ley Hobbs; tres cargos de conspiración para cometer robo según la Ley Hobbs; dos cargos de posesión, blandir y disparar un arma de fuego para promover un delito de violencia; y un cargo de posesión y blandir un arma de fuego para promover un delito de violencia.

Reid Davis, agente especial interino a cargo del FBI en Carolina del Norte, y la jefa Estella D. Patterson del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD), se unen al fiscal federal Ferguson para hacer el anuncio.

Lee también: De hurto de linternas a robo a mano armada

Según documentos judiciales presentados, pruebas del juicio y testimonios de testigos, Jackson y sus cómplices, Joshua Jon’tavious Blount y Messiah Lynn Blair, robaron al menos tres negocios en Charlotte a punta de pistola. El primer robo ocurrió el 24 de enero de 2023. Los acusados ​​entraron en un Dunkin Donuts ubicado en Beatties Ford Road. Jackson se acercó al mostrador y exigió dinero de la caja registradora. Luego disparó al techo. Blair saltó por encima del mostrador y registró la trastienda en busca de dinero. Jackson apuntó a un empleado mientras robaba dinero de las cajas registradoras. Blount era el conductor de la fuga.

Video: Robo a mano armada