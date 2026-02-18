Rescatan a un grupo esquiadores tras avalancha en Castle Peak, Nevada

Nevada.- Equipos de búsqueda y rescate lograron salvar a seis esquiadores que sobrevivieron a una avalancha ocurrida el martes 17 de febrero en la zona de Castle Peak, Truckee, ubicado en Nevadas, California.

Autoridades policiales en sus redes sociales, indicaron que a pesar de las condiciones climáticas extremas que dificultaron el acceso durante horas, los sobrevivientes fueron trasladados a una zona segura donde el personal de Truckee Fire realizó evaluaciones médicas. Dos de los rescatados han sido hospitalizados para recibir tratamiento especializado por diversas heridas.

La Oficina del Sheriff del Condado Nevada actualizó la cifra oficial de los involucrados en el incidente, confirmando que el grupo original estaba compuesto por 15 personas (4 guías y 11 clientes) y no 16 como se creía inicialmente.

Siguen en la búsqueda de otros desparecidos

Destacaron que tras el exitoso rescate de los seis supervivientes, las autoridades mantienen activos los esfuerzos de búsqueda para localizar a los nueve integrantes restantes del grupo que permanecen desaparecidos.

En el comunicado indicaron que el operativo de emergencia ha movilizado a 46 rescatistas de múltiples agencias, incluyendo las oficinas del sheriff de los condados Placer y Washoe, así como especialistas de los complejos Boreal y Tahoe Donner.

Señalaron que las labores se han visto obstaculizadas por una alerta de «alto peligro» emitida por el Centro Sierra Avalancha, que advirtió sobre la probabilidad de grandes deslizamientos de nieve durante las últimas horas.

Asimismo, la Oficina del Sheriff agradeció la colaboración de los voluntarios y agencias aliadas en este incidente que sigue en desarrollo. Las autoridades instan a la población a respetar las advertencias climáticas y mantenerse alejados del terreno afectado mientras continúen las labores de búsqueda.

