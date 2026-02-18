Lanzan herramientas de IA para fortalecer el sector financiero en EE.UU.

Washington.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la conclusión de una iniciativa público-privada para integrar la Inteligencia Artificial (IA) de manera segura en el sistema financiero nacional.

En un comunicado, detallaron que bajo el Plan de Acción de IA del presidente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó una serie de seis recursos técnicos desarrollados para gestionar riesgos de ciberseguridad y potenciar la innovación. Asegurando que Estados Unidos lidere el desarrollo de usos innovadores para esta tecnología.

Señalaron que el Grupo de Supervisión Ejecutiva de IA (AIEOG) fue el encargado de reunir a ejecutivos bancarios, reguladores estatales y federales para identificar brechas en el uso actual de la IA.

De la misma manera, detallaron que estas nuevas herramientas están diseñadas específicamente para ayudar a las instituciones financieras pequeñas y medianas a adoptar sistemas de IA que fortalezcan sus defensas cibernéticas contra fraudes y ataques complejos, promoviendo una infraestructura digital más resiliente.

Ver más: Liderazgo de Trump impulsa economía y seguridad hemisférica

Buscan implementar la IA con confianza

Resaltaron también, a lo largo del mes de febrero, el Tesoro liberará de forma escalonada los entregables del AIEOG, los cuales cubren áreas críticas como gobernanza de datos, transparencia y gestión de identidad digital.

In support of @POTUS’ AI Action Plan, the U.S. Department of the Treasury today announced the conclusion of a major public-private initiative to strengthen cybersecurity and risk management for artificial intelligence in the financial services sector. — Treasury Department (@USTreasury) February 18, 2026

Acotaron que el enfoque de estos recursos no es imponer requisitos prescriptivos, sino ofrecer bases prácticas para que las entidades financieras puedan implementar la IA con confianza, optimizando el servicio al cliente y la eficiencia operativa.

Al respecto, William S. Demchak, presidente de PNC y miembro del AIEOG, destacó que esta colaboración permite a las instituciones de cualquier tamaño aprovechar el poder transformador de la IA mientras se mitigan los riesgos asociados.

Por último, destacaron que con este avance, el gobierno estadounidense busca no solo proteger los datos financieros nacionales, sino también impulsar la adopción de sistemas de IA fabricados en EE. UU. en el mercado global.

Video: Decenas de trabajadores salieron corriendo ante la llegada de ICE