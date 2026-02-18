La NASA inicia fase crítica de carga de combustible para la misión Artemis II

Washington.- La NASA anunció que ha superado hitos clave en el conteo regresivo para el ensayo de llenado de combustible (wet dress rehearsal) del cohete SLS (Space Launch System) como parte de la misión Artemis II.

En un comunicado indicaron que a primeras horas de la mañana del miércoles 18 de febrero, los equipos técnicos activaron la etapa central del cohete y la etapa de propulsión criogénica provisional.

Explicaron que este procedimiento es fundamental para preparar la carga de más de 700.000 galones de oxígeno e hidrógeno líquidos en los tanques de la aeronave.

Detallaron que durante la jornada, los operadores iniciaron la carga de las baterías de vuelo de la cápsula Orion y se programó la carga de las baterías de la etapa central para la tarde.

Preparan las diversas maquinarias

Asimismo, indicaron que los ingenieros de la agencia realizan actualmente las preparaciones finales de los brazos umbilicales y llevarán a cabo una inspección visual detallada en la plataforma de lanzamiento. Estas actividades aseguran que todos los sistemas eléctricos y mecánicos respondan correctamente antes de la fase de tanqueo.

Por otro lado, indicaron que el ensayo permite a la NASA simular cada paso del cronograma de lanzamiento, desde la activación de sistemas hasta el llenado de propelentes criogénicos bajo condiciones reales.

Es de mencionar, que Artemis II representa un paso decisivo en el regreso del ser humano a la Luna, siendo la primera misión tripulada de este programa. El éxito de este ensayo de llenado validará la infraestructura terrestre en el Centro Espacial Kennedy y la capacidad del SLS para enviar a los astronautas en su trayectoria lunar.