miércoles, febrero 18, 2026
Modified date:

El Salvador logra incautación histórica de 6.6 toneladas de cocaína en alta mar

INTERNACIONALES
13
El Salvador logra incautación histórica de 6.6 toneladas de cocaína en alta mar
Foto: Cortesía X @nayibbukele
Maria Gabriela Perez

San Salvador.- La Marina Nacional de El Salvador ejecutó la mayor incautación de droga en la historia del país tras interceptar el buque de apoyo FMS EAGLE a 380 millas náuticas al suroeste de sus costas.

Así lo anunció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en sus redes sociales, en donde explicó que la embarcación, de 54 metros de largo y bandera de Tanzania, transportaba un cargamento de 6.6 toneladas de cocaína valorado en aproximadamente $165 millones de dólares.

Destacaron que el éxito de la operación fue posible gracias al despliegue de buzos especializados, quienes localizaron 330 bultos ocultos estratégicamente en los tanques de lastre del buque.

De la misma manera, Bukele destacó que este golpe debilita significativamente las estructuras financieras del narcotráfico internacional que opera en la región.

Detienen a 10 presuntos narcotraficantes

Por otro lado, indicó que durante la intercepción, las autoridades capturaron a diez presuntos narcotraficantes de diversas nacionalidades. Cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano.

Ver más: Bukele reta a Clinton: El Salvador ofrece liberar a todos los reclusos

Acotó que todos los detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar los procesos judiciales por tráfico internacional de estupefacientes.

Por último, el Departamento de Estado de EE.UU. reconoció la contribución de El Salvador a la seguridad hemisférica, calificando la operación como un golpe contundente contra el crimen transnacional.

Video: Protesta en contra de CBP desde la Central Av. y Kilborne Dr. Charlotte, NC

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.