El Salvador logra incautación histórica de 6.6 toneladas de cocaína en alta mar

San Salvador.- La Marina Nacional de El Salvador ejecutó la mayor incautación de droga en la historia del país tras interceptar el buque de apoyo FMS EAGLE a 380 millas náuticas al suroeste de sus costas.

Así lo anunció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en sus redes sociales, en donde explicó que la embarcación, de 54 metros de largo y bandera de Tanzania, transportaba un cargamento de 6.6 toneladas de cocaína valorado en aproximadamente $165 millones de dólares.

Destacaron que el éxito de la operación fue posible gracias al despliegue de buzos especializados, quienes localizaron 330 bultos ocultos estratégicamente en los tanques de lastre del buque.

De la misma manera, Bukele destacó que este golpe debilita significativamente las estructuras financieras del narcotráfico internacional que opera en la región.

Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador. A 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas, se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54… pic.twitter.com/1sRcsGz7dZ — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 16, 2026

Detienen a 10 presuntos narcotraficantes

Por otro lado, indicó que durante la intercepción, las autoridades capturaron a diez presuntos narcotraficantes de diversas nacionalidades. Cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano.

Acotó que todos los detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar los procesos judiciales por tráfico internacional de estupefacientes.

Por último, el Departamento de Estado de EE.UU. reconoció la contribución de El Salvador a la seguridad hemisférica, calificando la operación como un golpe contundente contra el crimen transnacional.

It is almost impossible to measure how many lives would have been lost if this gigantic amount of drugs had reached its destination. El Salvador’s contributions to regional security, such as this anti-narcotics operation, strike a blow against transnational crime and make the… https://t.co/8RrbtRNkd0 — US Dept of State INL (@StateINL) February 17, 2026

