CPB incauta cargamento de productos falsos valorado en más de $300.000

Pittsburgh .- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) emitió una alerta a los consumidores tras interceptar un cargamento de productos falsificados en Pittsburgh.

En un comunicado, indicaron que el envío, que llegó vía carga aérea desde China, contenía réplicas de alta gama de marcas prestigiosas como Chanel, Christian Dior, Fendi, Louis Vuitton y Van Cleef & Arpels.

Explicaron que tras una inspección inicial de un paquete el 1 de diciembre, los oficiales sospecharon de la autenticidad de los artículos, que incluían bolsos, bufandas, pulseras y collares.

Destacan sobre las diversas incautaciones

Acotaron que los expertos comerciales del Centro de Excelencia de CBP, en colaboración con los titulares de las marcas, confirmaron que los productos eran falsificaciones que habrían tenido un valor de $307.870 si hubieran sido originales.

Al respecto, Jason Hamilton, director portuario de la CBP en Pittsburgh, advirtió que el mercado global permite a «malos actores en China» exportar productos ilegales y peligrosos a estadounidenses desprevenidos.

Además, subrayó que estas imitaciones no solo afectan los ahorros de los ciudadanos, sino que a menudo se fabrican con materiales de baja calidad y en instalaciones que emplean trabajo forzado.

Por último, indicaron que durante el año fiscal 2025, la CBP ha incautado más de 78 millones de artículos falsificados con un valor de mercado estimado en $7.3 mil millones.

