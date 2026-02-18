Congresista rechaza deportación de bebé de dos meses con bronquitis

Texas.- El congresista demócrata, Joaquín Castro denunció la deportación de Juan Nicolás, un bebé de apenas dos meses que padece bronquitis, junto a su madre.

En sus redes sociales, indicó que según los informes, ambos fueron trasladados desde la «prisión de remolques» de Dilley hacia la frontera con México, donde fueron abandonados a pesar del delicado estado de salud del menor.

Señaló que la madre del infante relató que Juan Nicolás estuvo bajo cuidado médico recientemente y que, en las horas previas a su expulsión, llegó a presentar episodios de falta de respuesta.

Acotó que a pesar de esta situación crítica, el menor fue dado de alta del hospital a medianoche y su madre fue informada por un juez de inmigración que serían deportados sin especificar lugar ni hora.

Castro calificó el actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como una muestra de «crueldad monstruosa», señalando que la vida del bebé corre peligro al ser expulsado en tales condiciones.

De la misma manera, indicó que su equipo ha mantenido contacto directo con la familia para monitorear el deterioro de la salud del pequeño en territorio mexicano.

Juan Nicolás, a two month old suffering from bronchitis who spent three weeks in the Dilley Trailer Prison, has been deported by ICE along with his mother. They were abandoned across the border in Mexico. Thanks to @LidiaTerrazas who spoke to Juan Nicolás’ mom shortly after… https://t.co/zYGwmaFtcN — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 18, 2026

Rechazan las acciones de deportación

Por otro lado, activistas y defensores de los derechos humanos, incluyendo a Lidia Terrazas, han alzado la voz para exigir respuestas sobre los protocolos de salud seguidos en el centro de Dilley.

I have an update on Juan Nicolás, the 2-month-old baby detained at Dilley, and his mother. Me and my team have been in contact with Juan’s family. Juan has bronchitis—according to his mom—and at some point in the last several hours he was unresponsive. Juan was still discharged… — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 17, 2026

Es de mencionar que el caso ha generado una fuerte indignación sobre el trato de las autoridades migratorias hacia los solicitantes de asilo más vulnerables en la frontera sur.

