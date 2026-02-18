Comando Sur elimina a 11 narcoterroristas en operativo «Southern Spear»

Washington.- El Comando Sur, bajo la dirección del General Francis L. Donovan, comandante de SOUTHCOM, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra embarcaciones de organizaciones terroristas designadas.

A través de sus redes sociales, indicaron que las operaciones se centraron en interceptar naves que transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y el Caribe.

Las autoridades militares confirmaron que las embarcaciones estaban activamente involucradas en operaciones de tráfico de drogas al momento del ataque. Como resultado de estas acciones defensivas, once hombres identificados como narcoterroristas perdieron la vida: ocho en el Pacífico Oriental y tres en el sector del Caribe.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

No hubo bajas ni heridos en las fuerzas estadounidenses

Por otro lado, el Departamento de Guerra informó que no hubo bajas ni heridos entre las fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de estas maniobras.

Ver más: Capturan a implicado clave en el ataque terrorista de Bengasi

Destacaron que el operativo forma parte de una estrategia agresiva para desmantelar las capacidades logísticas de grupos criminales transnacionales que amenazan la seguridad regional.

Por último, elogiaron la eficacia de estas misiones, destacando que es casi imposible medir cuántas vidas se salvan al evitar que grandes cantidades de droga lleguen a su destino.

Video: El último viaje madre guatemalteca muere en Charlotte tras reunirse con hijo