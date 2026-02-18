Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están investigando un accidente automovilístico fatal en Hickory Grove Division.

El hecho ocurrió el lunes 16 de febrero, aproximadamente a las 6:34 p. m., los oficiales respondieron a un accidente automovilístico con heridos en la intersección de Lawyers Rd. y Split Oak Dr.

Al llegar, los agentes localizaron una motocicleta Kawasaki y una Chevrolet Colorado dañadas. El conductor de la motocicleta, Marcus Carter, de 49 años de edad, fue localizado en el lugar con lesiones que ponían en peligro su vida. El conductor de la Chevrolet, J. Cruz García, de 47 años, sufrió heridas leves. El personal médico llegó al lugar y declaró al Carter fallecido.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves y del Grupo de Trabajo de DWI acudieron al lugar para realizar la investigación. Miembros del equipo de Búsqueda en la Escena del Crimen acudieron para procesar la escena y recolectar evidencia física. El Departamento de Bomberos de Charlotte también acudió al lugar.

La investigación preliminar indica que Carter viajaba hacia el sureste por Lawyers Rd. detrás de un vehículo que giraba a la derecha hacia Split Oak Dr. Cuando el vehículo de adelante giraba a la derecha, Carter se metió en el carril de giro central para pasar el vehículo cuando chocó el Chevrolet, lo que provocó que saliera expulsado.

A García se le emitió una citación por no tener licencia de conducir y no tener seguro.

Los resultados de toxicología de Carter están pendientes.

Se ha notificado a los familiares más cercanos de Carter de su muerte.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Cualquier testigo del accidente, o cualquier persona con información sobre el mismo, debe comunicarse con el detective Kupfer al 704-432-2169 ext. 1. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260216-1834-01.

