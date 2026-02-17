Tiroteo en partido de hockey en Rhode Island deja dos fallecidos y tres heridos

Rhode Island – Dos personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas de gravedad durante un tiroteo ocurrido en un partido de hockey juvenil en el Dennis M. Lynch Arena, el lunes 17 de febrero.

Según el informe preliminar de la Policía de Pawtucket, el incidente tuvo lugar alrededor de las 2:30 p.m., mientras se disputaba un torneo de hockey sobre hielo de nivel secundaria.

A través de varios medios de comunicación se conoció que las víctimas fallecidas, identificadas como familiares del agresor, perdieron la vida en el lugar y en un hospital cercano. Mientras que los heridos permanecen en estado crítico bajo atención médica intensiva.

Ataque derivado a una aparente disputa familiar

Al respecto, la jefa de Policía, Tina Goncalves, confirmó en una conferencia de prensa que el ataque fue un evento «dirigido» derivado de una aparente disputa familiar.

Indicó que el sospechoso, identificado como Robert Dorgan, de 56 años, abrió fuego desde las gradas contra su propio núcleo familiar antes de quitarse la vida en la misma escena.

De la misma manera, las autoridades enfatizaron que no existe una amenaza activa para la comunidad, ya que el atacante actuó solo y no se buscan más sospechosos en relación con este trágico suceso.

Por otro lado, testigos presenciales describieron escenas de pánico absoluto cuando los disparos silenciaron los gritos de apoyo de los aficionados. Jugadores y espectadores buscaron refugio en los vestuarios y salidas de emergencia mientras las unidades de la Policía Estatal de Rhode Island y agentes federales acordonaban la zona.

Asimismo, el alcalde de Pawtucket, Donald Grebien, lamentó el impacto devastador en los jóvenes deportistas y sus familias, calificando el día como una jornada de luto para una ciudad que celebraba un evento escolar tradicional.

Con el corazón roto por los trágicos acontecimientos de hoy en el Dennis M. Lynch Arena. Nuestros pensamientos están con las familias afectadas, y estamos unidos como comunidad en el dolor y el apoyo mientras las autoridades continúan su investigación. — City of Pawtucket RI (@CityofPawtucket) February 17, 2026

Por último, se conoció que las autoridades locales trabajan en coordinación con la Oficina del fiscal general de Rhode Island para esclarecer los motivos detrás de la violencia y proporcionar servicios de apoyo psicológico a los estudiantes afectados.

