The New Edition Way 2026: Se unen tres leyendas del R&B

Charlotte, NC.- La gira The New Edition Way 2026 reunirá en un mismo escenario a tres referentes centrales del R&B contemporáneo: New Edition, Boyz II Men y Toni Braxton el viernes 27 de febrero de 2026 a las 8:00 p.m en el Spectrum Center de Charlotte. El proyecto propone un espectáculo conjunto en formato 360°, con una puesta en escena inmersiva que busca acercar a los artistas al público desde todos los ángulos. Ya puede comprar las entradas acá.

El nombre de la gira rinde homenaje a un reconocimiento otorgado a New Edition en su ciudad natal, Boston, donde una calle adoptó el nombre New Edition Way como tributo a su impacto cultural. Desde su surgimiento en la década de 1980, el grupo redefinió el sonido del R&B y abrió camino para múltiples artistas que luego dominaron la escena musical.

El legado de New Edition incluye el impulso a destacadas carreras solistas. Integrantes como Bobby Brown, Ralph Tresvant, Bell Biv DeVoe y Johnny Gill consolidaron trayectorias propias y alcanzaron múltiples sencillos número uno. En conjunto, el colectivo superó los 40 millones de álbumes vendidos y acumuló premios Grammy, American Music Awards y Soul Train Awards.

Por primera vez, la agrupación compartirá escenario con Boyz II Men, conjunto vocal que marcó la década de 1990 con baladas que dominaron listas de popularidad. El grupo alcanzó reconocimiento global con temas como End of the Road, I’ll Make Love to You y One Sweet Day. Su armonía vocal y enfoque romántico redefinieron el estándar comercial del R&B y consolidaron cifras récord de permanencia en el primer lugar de rankings internacionales.

La gira también incorporará a Toni Braxton, una de las voces femeninas más influyentes del género. La cantante, ganadora de siete premios Grammy, conquistó audiencias globales con baladas como Un-Break My Heart y Breathe Again. Su carrera supera los 70 millones de discos vendidos y mantiene una presencia constante en escenarios internacionales.

En conjunto, los tres actos acumulan más de 100 millones de álbumes comercializados y decenas de galardones. La gira, presentada por The Black Promoters Collective, busca celebrar no solo éxitos individuales, sino también la influencia colectiva que estos artistas ejercen sobre generaciones posteriores.

Con un formato escénico circular y repertorios que abarcan varias décadas, The New Edition Way 2026 proyecta una experiencia que combina nostalgia, vigencia artística y producción contemporánea. La reunión de estas figuras consolida uno de los encuentros más significativos del R&B en los últimos años.

