Sentencian a 50 años de prisión a depredador infantil en Maryland

Maryland – El Departamento de Justicia informó la detención de un hombre tras estar vinculado en casos de explotación infantil.

En un comunicado, lo identificaron como Chase William Mulligan, de 28 años y es residente de Silver Spring. Fue sentenciado a 50 años en una prisión federal, seguidos de 25 años de libertad supervisada.

Indicaron que el Juez de Distrito de los EE. UU., Theodore D. Chuang, dictó la sentencia tras hallarlo culpable de dos cargos de producción de material de abuso sexual infantil, vinculados a un esquema de «sextorsión» que operaba a través de redes sociales y salas de chat en internet.

De la misma manera, explicaron que la investigación reveló que, entre 2019 y diciembre de 2023, Mulligan coaccionó a al menos 108 niñas de entre 5 y 17 años para que le enviaran fotografías y videos sexualmente explícitos.

Ver más: Tiroteo en partido de hockey en Rhode Island deja dos fallecidos y tres heridos

Contactó a menores de edad por redes sociales

Señalaron que el detenido utilizando plataformas como Snapchat, Discord, Roblox e Instagram, contactó a menores no solo en Estados Unidos, sino también en España, Australia, Canadá, Dinamarca, Filipinas y el Reino Unido, escalando sus demandas hacia actos cada vez más gráficos y peligrosos.

Indicaron que Mulligan utilizaba amenazas directas para mantener el control sobre sus víctimas, asegurando que publicaría las imágenes en línea o que acudiría personalmente a sus hogares si dejaban de enviarle contenido.

Asimismo, según los documentos judiciales, el agresor dirigía a las menores a realizar actos denigrantes y conductas sexuales forzadas frente a la cámara, buscando satisfacer demandas de contenido explícito de extrema crueldad.

Por último, la Fiscal de los EE. UU., Kelly O. Hayes, junto con el FBI, destacó que este caso es parte del «Project Safe Childhood», una iniciativa nacional del Departamento de Justicia para combatir la explotación infantil.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de localizar y procesar a quienes explotan a menores, instando a los padres a utilizar los recursos de seguridad en internet disponibles en el sitio oficial del Departamento de Justicia para proteger a la comunidad.

Video: Recorrido por la ciudad de Charlotte