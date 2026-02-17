Raleigh, NC.- La actividad de producción de cine y televisión en Carolina del Norte generó un gasto directo estatal estimado de $185.5 millones en 2025. El total refleja una sólida inversión en largometrajes, series de televisión y streaming, programas de telerrealidad, comerciales y proyectos independientes, y la suma se ubica como el cuarto total de fin de año más alto desde que entró en vigencia la versión actual del programa de Subvenciones para Cine y Entretenimiento de Carolina del Norte en 2015.

“La producción cinematográfica es importante para Carolina del Norte, ya que generó actividad económica y generó más de 7.000 empleos en todo el estado el año pasado”, declaró el gobernador Josh Stein. “Los productores saben que al elegir Carolina del Norte, encontrarán un entorno propicio con una fuerza laboral experimentada que comprende y satisface sus necesidades”.

Aspectos destacados de 2025

Gasto directo: $185.521,578 en gastos de producción directos estimados dentro del estado.

Número de producciones: 38 producciones filmadas en todo el estado con actividad en casi la mitad de los 100 condados del estado, desde las montañas hasta la costa (45 condados).

Oportunidades laborales: Se crearon más de 7.000 oportunidades laborales adicionales para tripulantes, talentosos y con experiencia.

Subvenciones cinematográficas: 11 proyectos que fueron aprobados previamente para recibir reembolsos del programa de subvenciones cinematográficas del estado tuvieron actividades relacionadas con la producción en 2025, lo que resultó en un gasto directo estatal estimado de más de $179 millones.

Proyectos destacados de 2025 y las zonas de prosperidad económica (regiones) donde se filmó cada uno

Series de TV/streaming

«Juegos de Bestias » – Temporada 2, filmada en las Zonas de Prosperidad del Noreste y Sudeste

«Top Chef – Temporada 23, filmada en la región suroeste

«Blue Ridge: La Serie» – Temporada 2, filmación finalizada en la región suroeste

«RJ Decker – Temporada 1, filmó su piloto y regresó para comenzar a filmar la temporada 1 en la región sureste

«The Hunting Wives» – Temporada 2, comenzó a filmarse en la región suroeste

Largometrajes

«Malos consejeros – Filmado en la región suroeste

«Educación para conductores» – Filmado en las regiones sureste y centro-sur

«May y el Leñador» – Filmado en la región Noroeste

«El Bardo» – Filmado en la región de la Tríada del Piamonte

“Viuda” – Filmada en la región de la Tríada del Piamonte

Además filmaron importantes comerciales nacionales y materiales de marca para AutoZone, Food Lion y Mack Trucks, entre otros, en el lugar, aprovechando los diversos entornos de Carolina del Norte.

También filmaron muchos proyectos locales en el estado, incluidos los largometrajes «Long Drive to Yadkin», «Pretty Ugly» , «A Good Fight» y «Venus: The Fibonacci Sequence», así como partes de la última temporada de la serie » Military Makeover with Montel».

Desde las pequeñas ciudades hasta los centros urbanos, la actividad productiva apoya a las empresas locales y al turismo, impulsando el gasto que beneficia al alojamiento, la restauración, el transporte, la construcción y los servicios en todo el estado.

“Los proyectos de cine y entretenimiento no solo generan buenos empleos para los trabajadores de producción del estado, sino que también generan clientes para las pequeñas empresas de Carolina del Norte”, declaró el secretario de Comercio de Carolina del Norte, Lee Lilley. “Muchos de los bienes y servicios que impulsan el éxito de estas producciones son proporcionados por las pequeñas empresas, que son el motor de la economía de nuestro estado”.

Años anteriores

Varios proyectos filmados en Carolina del Norte en años anteriores debutaron en cines, bajo demanda o plataformas de streaming en 2025. En el lado de la televisión y el streaming, series como » The Waterfront «, » The Runarounds», la temporada 3 de » The Summer I Turned Pretty» y la temporada 1 de » The Hunting Wives» se estrenaron en 2025 después de que la fotografía principal tuviera lugar en 2024. Los largometrajes que se filmaron en Carolina del Norte y se estrenaron en 2025 incluyen » Roofman», » Christy», «Merv» y la aclamada » A Little Prayer».

Con múltiples proyectos ya en producción en 2026, incluida la continuación del trabajo en “ RJ Decker ” y la temporada 2 de “ The Hunting Wives ”, así como la recientemente premiada película hecha para televisión/transmisión “ A Grand Biltmore Christmas” (filmada como “Sweet Carolina Holiday”), Carolina del Norte está bien posicionada para mantener su posición competitiva en el panorama del cine y la televisión.

Finalmente, para obtener detalles completos sobre producciones e incentivos, visita filmnc.com.

