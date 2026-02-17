Casa Blanca celebra el inicio del Año del Caballo

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió sus mejores deseos a los millones de personas de herencia asiática en los Estados Unidos y en todo el mundo que celebran el Año Nuevo Lunar.

En un comunicado, indicaron que esta festividad milenaria, marcada por la gratitud y la alegría, representa un momento para reconocer las bendiciones de la familia y los amigos, reflexionar sobre los logros del año pasado y planificar el futuro con esperanza renovada.

Es de recordar, que alrededor del mundo, el Año Nuevo Lunar se recibe con festivales, música tradicional, banquetes y fuegos artificiales que fortalecen los lazos comunitarios.

Trump reconoce las contribuciones chinas

En este sentido, el primer mandatario destacó que este es un momento propicio para reconocer las contribuciones de los legendarios estadounidenses de origen asiático, cuyo impacto ha sido fundamental para la cultura, la prosperidad y el estilo de vida de la nación.

De acuerdo con la tradición, el caballo representa el impulso, la vitalidad, la pasión, la libertad y la aventura.

Trump señaló que estos rasgos son los mismos que la nación ha encarnado durante sus 250 años de independencia. En esta celebración, se exaltan estas virtudes duraderas mientras el país continúa construyendo lo que calificó como la «Edad de Oro de Estados Unidos».

Por último, con un saludo conjunto del Presidente y la Primera Dama para todas las familias y comunidades que se reúnen en esta fecha. Desearon a todos los ciudadanos un año lleno de salud, felicidad, buena fortuna y paz, cerrando con un entusiasta deseo de «¡Feliz Año Nuevo!» para todos los que observan esta importante tradición.

