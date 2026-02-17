Falleció el líder de derechos civiles en EE.UU. Jesse Jackson

Illinois.- El Reverendo Jesse Louis Jackson, Sr., emblemático líder de los derechos civiles y fundador de la Rainbow PUSH Coalition, falleció el martes 17 de febrero.

Así lo anunció un comunicado, en el que indicaron que Jackson murió rodeado de su familia. Su pérdida marca el fin de una era para un hombre cuyo compromiso inquebrantable con la justicia, la igualdad y los derechos humanos ayudó a forjar un movimiento global por la libertad y la dignidad.

Recordaron que el reverendo fue un incansable agente de cambio, Jackson es recordado por elevar las voces de los marginados, desde sus campañas presidenciales en la década de 1980 hasta su labor movilizando a millones de personas para registrarse para votar.

Detallaron que al reverendo Jackson le sobreviven su esposa, Jacqueline, y sus hijos Santita, Jesse Jr., Jonathan, Yusef, Jacqueline y Ashley Jackson, además de sus nietos.

En el comunicado, la familia destacó que fue precedido en la muerte por su madre, Helen Burns Jackson, su padre, Noah Louis Robinson; y su padrastro, Charles Henry Jackson.

Lo describen como un “líder servidor”

Asimismo, sus seres queridos lo describieron como un «líder servidor», dedicado no solo a su familia, sino también a los oprimidos y olvidados en todo el mundo, a quienes consideraban parte de su familia extendida.

«Nuestro padre fue un líder servidor, no solo para nuestra familia, sino para los oprimidos y los que no tienen voz en todo el mundo», expresó la familia Jackson en su declaración oficial.

Asimismo, instaron a la comunidad internacional a honrar su memoria continuando la lucha por los valores de justicia, igualdad y amor que él defendió y que lograron inspirar a millones de personas a lo largo de su vida.

Por último, anunciaron que las honras fúnebres públicas se llevarán a cabo en la ciudad de Chicago, donde desarrolló gran parte de su labor humanitaria.

