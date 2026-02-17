Costo anual del crédito subió $38 mil millones por la CFPB

Washington.- El Consejo de Asesores Económicos (CEA) publicó un análisis detallado que revela el impacto económico de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) desde su creación.

La Casa Blanca, publicó el informe que estima que la carga regulatoria impuesta por la institución ha generado costos de entre $237 y $369 mil millones para los consumidores entre 2011 y 2024.

Detallaron que esta cifra incluye gastos fiscales, mayores costos de endeudamiento y una reducción en la originación de préstamos, superando significativamente los $21 mil millones que la CFPB afirma haber devuelto a los usuarios.

De la misma manera, indicaron que el componente más oneroso identificado por el CEA es el incremento en los costos de los préstamos, que suma entre $222 y $350 mil millones. Por tipo de préstamo, las reglas de la CFPB han costado a los consumidores hasta $183 mil millones en hipotecas ($1,700 adicionales por préstamo), $51 mil millones en préstamos de auto y hasta $116 mil millones en tarjetas de crédito.

Indicaron que solo en 2024, el costo anual combinado del crédito para estos productos se estima entre $24 y $38 mil millones. Además, los altos costos han frenado la aprobación de nuevos créditos, provocando una pérdida de eficiencia económica de hasta $5.7 mil millones.

Destacan el aumento de los costos

Además, señalaron que la burocracia administrativa también representa una carga sustancial, con requisitos de papeleo que superan los 29 millones de horas anuales, el equivalente a 14.100 empleados a tiempo completo dedicados exclusivamente a documentación. Al mismo tiempo, el informe destaca que el aumento de los costos de cumplimiento y responsabilidad empuja a las instituciones financieras a subir precios y reducir su oferta de productos.

Por último, el análisis subraya un costo fiscal acumulado superior a los $13 mil millones. La CFPB recibió $8.9 mil millones en transferencias de la Reserva Federal que, de otro modo, habrían ingresado al Tesoro de los EE. UU., generando una carga fiscal excedente de $4.4 mil millones.

