Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí

Lima.- En una jornada que profundiza la crisis institucional en el país, el parlamento peruano aprobó el martes 17 de febrero la destitución del mandatario interino José Jerí tras un juicio político relámpago.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la decisión se fundamentó en «inconducta funcional» y una evidente falta de aptitud para liderar la nación, convirtiendo a Jerí en el octavo presidente que desfila por el Palacio de Gobierno en la última década.

El jefe encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi, oficializó la vacancia tras una votación que alcanzó 75 respaldos a favor, superando ampliamente las objeciones de los aliados del ahora exmandatario.

Es de recordar, que el origen de la caída de Jerí, quien había asumido el mando en octubre de 2025 tras la salida de Dina Boluarte, radica en una serie de escándalos éticos y legales que minaron su credibilidad.

Incluyen diversos delitos

Trascendió que las acusaciones incluyen desde presuntos delitos de tráfico de influencias por reuniones irregulares con empresarios extranjeros, hasta graves señalamientos de abuso sexual. Incluso las facciones conservadoras que inicialmente facilitaron su ascenso optaron por retirar su apoyo, buscando distanciarse de su impopularidad antes de los próximos comicios generales.

De la misma manera, se conoció que durante el tenso debate parlamentario, el partido Somos Perú intentó sin éxito desviar el proceso hacia una figura de vacancia que requería una mayoría más alta para ser aprobada, propuesta que fue rechazada por el bloque mayoritario.

Por último, ante el vacío de poder, el Congreso ha convocado a una sesión crucial para este miércoles a las 18:00 hora local, donde se elegirá a un nuevo presidente del Parlamento. Quien resulte ganador asumirá de forma inmediata la conducción interina de la República con el objetivo de garantizar la transición hasta el próximo 28 de julio.

