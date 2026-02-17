Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció que la Selección Nacional de Escocia escogió las instalaciones de entrenamiento del Club como sitio de entrenamiento del campamento base del equipo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

We're thrilled to announce ourselves as host for @ScotlandNT as @FIFAWorldCup 2026 Base Camp Training Site! 🔗: https://t.co/UYlkyfwHFf pic.twitter.com/Wfhnm1ohr1 — Charlotte FC (@CharlotteFC) February 17, 2026

La instalación de 52.000 pies cuadrados ofrece un entorno de última generación para el sitio de entrenamiento oficial de la Asociación Escocesa de Fútbol y la sede del equipo mientras se preparan para los partidos del Grupo C contra Haití, Marruecos y Brasil.

“Nos entusiasma dar la bienvenida a Escocia, una de las asociaciones futbolísticas más históricas del mundo, a Charlotte para la Copa Mundial de la FIFA”, declaró Kristi Coleman, directora ejecutiva de Tepper Sports & Entertainment.

Las instalaciones, ubicadas en East Charlotte, se inauguraron en 2023 y cuentan con acceso a ocho campos de fútbol para uso deportivo y comunitario. El edificio alberga a todos los equipos del Charlotte FC, incluyendo el primer equipo, el segundo equipo del club, Crown Legacy FC, y todas las categorías de la academia. Lee también: Charlotte FC revela nuevo uniforme principal para temporada 2026

“Es un honor para nosotros recibir a la Selección Nacional de Escocia en nuestra casa para la Copa Mundial de la FIFA de este verano, y nos enorgullece que nuestras instalaciones reflejen el alto nivel de una nación que compite en el escenario más importante del mundo”, declaró Zoran Krneta, director general del Charlotte FC.

Las instalaciones cuentan con vestuarios para todos los equipos, una cafetería diseñada para la nutrición de los jugadores y una sala de pesas de 2800 pies cuadrados. También alberga al personal de negocios del Club.

“Nos complace confirmar a Charlotte como nuestra base de entrenamiento. Analizamos las opciones propuestas por la FIFA, según nuestros propios criterios, y Charlotte FC cuenta con unas instalaciones de entrenamiento de primer nivel en la MLS, con todo lo necesario para prepararnos para nuestros partidos”, declaró el entrenador de la selección nacional de Escocia, Steve Clarke.

Escocia regresa a la Copa Mundial de la FIFA™ por primera vez desde 1998 tras terminar primera de su grupo en la fase de clasificación de la UEFA, superando a Dinamarca de forma espectacular en la última jornada. Los escoceses están liderados por el capitán Andy Robertson (Liverpool), el MVP de la Serie A Scott McTominay (Nápoli) y el exentrenador del Charlotte FC, Dean Smith, discípulo de John McGinn (Aston Villa). Lee también: Charlotte FC recibe $150.000 en fondos de asignación general de Red Bull New York

Más allá de McGinn, las conexiones escocesas con el Charlotte FC se extienden hasta el director técnico Tommy Wilson, quien comenzó su carrera como responsable de desarrollo futbolístico de la Asociación Escocesa de Fútbol (FA). Además, John Currie, director de Alto Rendimiento del club, pasó más de una década en el fútbol escocés con el Celtic FC y el Heart of Midlothian FC.

Este será el segundo verano consecutivo en que las instalaciones del Charlotte FC serán utilizadas por un equipo que compite en una competición globalizada de la FIFA. El estadio del Club albergó cuatro partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™, siendo el segundo partido con mayor asistencia de la fase de grupos del torneo, con 70,248 aficionados en Uptown para ver el Real Madrid vs. Pachuca.