Charlotte, NC.- El Campeonato de Béisbol ACC regresa a Charlotte en 2026. Del 19 al 24 de mayo, 16 instituciones miembros de la Conferencia de la Costa Atlántica se reunirán en Truist Field, sede de los Charlotte Knights, y competirán por el campeonato del torneo de la conferencia.

ACC Baseball is taking over the Queen City 🏆 All-Session tickets for the 2026 ACC Baseball Championship are on sale now! 🎟️ https://t.co/vNUHO0puOy pic.twitter.com/80x2j9hXji — ACC Baseball (@ACCBaseball) February 12, 2026

A lo largo de la semana, los 15 partidos programados del Torneo ACC se dividen en 11 sesiones. El jueves 12 de febrero a las 10:00 a. m., se pusieron a la venta los Pases para Todas las Sesiones . Los abonados de temporada de los Charlotte Knights, así como quienes hayan adquirido entradas para el Campeonato ACC y eventos selectos de la Fundación Deportiva de Charlotte.

Los pases de sesión completa, que dan acceso a los 15 partidos del Campeonato de Béisbol de la ACC, están disponibles a precios desde $170 dólares para los palcos del infield field. Los abonados actuales de los Charlotte Knights recibirán un descuento para el Campeonato de Béisbol de la ACC y también tendrán la oportunidad de comprar su mismo asiento para los partidos de los Knights.

Pases para todas las sesiones

Home Plate Club y Luxury Lounge: $225 Palco

Premium Field: $180

Palco Infield Field: $170

Comprar un pase para todas las sesiones ofrece la mejor relación calidad-precio para el Campeonato de Béisbol de la ACC 2026. Para comprar tus pases para todas las sesiones del Campeonato de Béisbol de la ACC 2026, visita theACC.com/tickets o CharlotteKnights.com .

La ACC también se complace en ofrecer opciones de hospitalidad premium durante el Campeonato de Béisbol de la ACC 2026. Además, los grupos de 10 o más personas pueden aprovechar precios exclusivos para grupos y experiencias en el campo. Haga clic aquí para obtener más información sobre la hospitalidad premium en el Truist Field o información adicional sobre precios para grupos.

Lee también: Chad Pinder nombrado mánager de los Charlotte Knights en 2026

“Nos honra asociarnos nuevamente con la ACC y organizar el Campeonato de Béisbol de la ACC 2026 en el Truist Field”, declaró Dan Rajkowski , vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de los Charlotte Knights . “El impacto económico que este evento genera en la ciudad de Charlotte es significativo. Nos entusiasma brindar una experiencia de primer nivel a los estudiantes-atletas, a los aficionados, a la Conferencia de la Costa Atlántica y a sus instituciones miembro”.

El Truist Field ha sido sede de tres Campeonatos de Béisbol de la ACC. Duke ganó dos Campeonatos de Béisbol de la ACC en el Truist Field en 2021 y 2024, mientras que Carolina del Norte ganó el título en 2022.

La cadena ACC transmitirá todos los partidos que se jugarán del martes 19 de mayo al sábado 23 de mayo.

Con información de Charlotte Knights

Video: CHARLOTTE KNIGHTS ANUNCIÓ SU NUEVO MANAGER