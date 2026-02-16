X recupera su servicio tras interrupción técnica global

California.- La red social X, anteriormente conocida como Twitter, logró estabilizar sus operaciones el lunes 16 de febrero luego de un periodo de inestabilidad que afectó a millones de usuarios en diversos países.

A través de varios medios de comunicación se conoció que las fallas se registraron por varias horas en Estados Unidos, España y Colombia. Hasta el momento la compañía no ha revelado las causas técnicas que provocaron el colapso del sistema.

La red social X sufre una caída en diversos países, entre ellos España y Estados Unidos.https://t.co/hUnUOfAYqE pic.twitter.com/a1ah2L79VQ — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 16, 2026

Miles de personar reportaron fallas en EE.UU y España

De acuerdo con el portal de Downdetector, la falla fue reportada masivamente tanto en la aplicación móvil como en la versión de escritorio. En Estados Unidos, las alertas superaron los 40.000 informes. Mientras que en España se contabilizaron cerca de 4.000 casos de personas que no podían actualizar su cronología ni publicar contenido nuevo.

Ver más: El Centro de Innovación de Permisos lanza «CE Works»

De la misma manera, se conoció que los usuarios que intentaban utilizar la plataforma se encontraban con un mensaje de error que indicaba que los «posts» no podían cargarse en ese momento, solicitando un reintento que resultaba infructuoso.

Es de mencionar, que no se han emitido comunicados oficiales ni explicaciones a través de sus canales de soporte, dejando a los usuarios a la espera de una aclaración sobre la seguridad y estabilidad futura de la red.

Video: Consejos vitales de MEDIC para tener un Invierno seguro.