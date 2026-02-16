Daytona Beach.- En una jornada histórica celebrada el domingo 16 de febrero de 2026, el piloto, Tyler Reddick, del equipo 23XI Racing (propiedad de Michael Jordan), se consagró ganador de la Daytona 500.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el triunfo deReddick en la «Gran Carrera Americana» no solo marca un hito en su carrera, sino que sirve como el escenario perfecto para celebrar el ingenio y la tradición de excelencia que definen a los Estados Unidos en su 250 aniversario.

La Casa Blanca destaca el desempeño de Blaney

Asimismo, tras la victoria, la Casa Blanca emitió declaraciones destacando que el desempeño de Reddick y su equipo refleja la determinación necesaria para transformar la ambición en progreso.

«El impulso de Estados Unidos por ganar continuará alimentando a nuestra Nación por generaciones», señaló el comunicado oficial. Además, resaltaron que la competencia en Daytona es un espejo del trabajo duro que ha impulsado al país hacia la victoria a lo largo de su historia.

De la misma manera, el mensaje presidencial subrayó que, más allá del resultado en la pista, los millones de fans de NASCAR permanecen unidos por la fe, el amor a la familia y el orgullo por la bandera nacional.

En este sentido, el presidente y la primera dama, Melania Trump, enviaron sus mejores deseos a todos los asistentes en el «Centro Mundial de las Carreras» y expresaron su profundo agradecimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas.

