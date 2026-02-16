Tom Homan: Las redadas continuarán pese al cierre del DHS

Washington.- En el tercer día de un cierre parcial que afecta directamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el zar de la frontera, Tom Homan, confirmó que las estrategias de control migratorio y las redadas en territorio estadounidense no se detendrán.

En una entrevista aseguró que la operatividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permanece intacta.

De la misma manera, subrayó que la ausencia de pagos para los agentes federales no será un obstáculo para la ejecución de las políticas de «mano dura» que caracterizan el segundo mandato de Donald Trump.

«La misión migratoria continúa porque es la razón por la que el pueblo eligió al presidente Trump», afirmó el funcionario. Al mismo tiempo, destacó que los índices de detenciones y deportaciones se mantienen en niveles históricos a pesar del bloqueo legislativo.

Trump administration border czar Tom Homan says some demands by congressional Democrats to reopen the Department of Homeland Security are “unreasonable.” “They want to say, 'stop racial profiling.' That's just not occurring,” Homan says. He adds “I don’t like the masks” on ICE… pic.twitter.com/pT5xnHaWf1 — Face The Nation (@FaceTheNation) February 15, 2026

Punto de quiebre en el Congreso

Medios de comunicación recordaron que la crisis presupuestaria se agudizó tras el fracaso de una propuesta republicana en el Senado. La bancada demócrata bloqueó la iniciativa argumentando la falta de regulaciones estrictas sobre los operativos de ICE, los cuales han generado fuertes tensiones sociales y controversias tras incidentes recientes en ciudades como Minneapolis.

A nivel interno, el Partido Republicano también enfrenta divisiones sobre si presentar una ley de financiamiento anual o una medida provisional. Mientras el Congreso entra en un receso que podría prolongar la inactividad financiera de la entidad.

Por último, trascendió que se estima que más del 90% de los 270.000 empleados del departamento seguirán en sus puestos sin recibir remuneración inmediata.

