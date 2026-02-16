Charlotte, NC.- The Happening es un movimiento artístico colaborativo en Charlotte que se concreta en una reunión semanal de personas creativas. Encontrarás artistas visuales, músicos, DJ y mucho más, creando arte en un entorno colaborativo.
Lee también: Ideas creativas para celebrar el Día de Acción de Gracias
Todos los miércoles, The Happening se celebra en Jackalope Jack’s and Jack’s Live, ubicado en 1801 Commonwealth Avenue, Charlotte, Carolina del Norte. Comienza a las 8:00 p. m. Entrada gratuita. Mayores de 21 años.
Para mantenerse al día con lo que sucede cada semana o cualquier cambio de programación, siga a Happening en Facebook y a @thehappeningclt en Instagram.
Será diferente cada semana, pero puedes esperar características como:
- Arte/pintura colaborativa
- Instrucción de acro yoga
- Micrófonos abiertos
- DJs locales
- Batería
- Fluir
- Bailar
- Música
- Karaoke