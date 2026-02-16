lunes, febrero 16, 2026
Modified date:

The Happening: Evento gratuito de música en vivo y arte colaborativo

NOTICIASCHARLOTTE & NC
The Happening: Evento gratuito de música en vivo y arte colaborativo todos los miércoles
Cortesía: The Happening
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- The Happening es un movimiento artístico colaborativo en Charlotte que se concreta en una reunión semanal de personas creativas. Encontrarás artistas visuales, músicos, DJ y mucho más, creando arte en un entorno colaborativo.

Todos los miércoles, The Happening se celebra en Jackalope Jack’s and Jack’s Live, ubicado en 1801 Commonwealth Avenue, Charlotte, Carolina del Norte. Comienza a las 8:00 p. m. Entrada gratuita. Mayores de 21 años.

Para mantenerse al día con lo que sucede cada semana o cualquier cambio de programación, siga a Happening en Facebook y a @thehappeningclt en Instagram.

Será diferente cada semana, pero puedes esperar características como:

  • Arte/pintura colaborativa
  • Instrucción de acro yoga
  • Micrófonos abiertos
  • DJs locales
  • Batería
  • Fluir
  • Bailar
  • Música
  • Karaoke

